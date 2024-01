[Espace Roguet] Exemplaire par la Strap Compagnie Espace Roguet Toulouse, 26 janvier 2024, Toulouse.

[Espace Roguet] Exemplaire par la Strap Compagnie Vendredi 26 janvier 2024, 20h30 Espace Roguet Les spectacles sont gratuits dans la limite des places disponibles.

Début : 2024-01-26T20:30:00+01:00 – 2024-01-26T21:45:00+01:00

Fin : 2024-01-26T20:30:00+01:00 – 2024-01-26T21:45:00+01:00

Exemplaire

Strap Compagnie

Théâtre | Dystopie burlesque !

Durée : 1h15

Tout public à partir de 10 ans

Résidence de création du 22 au 26 janvier 2024

Combien me reste-t-il de Points Citoyens ? Comment bien veiller une incivilité ? Ai-je bien fait mes déclarations sur mon-rapport-sexuel-citoyen.gouv.fr ? Suis-je Exemplaire ?

Suite aux Grands Changements, l’État a mis en place un système individuel de Points Citoyens où chaque incivilité est sanctionnée. Pour ne pas devenir un « invisible » et être mis au ban de la société, des stages de récupération de Points Citoyens sont fermement proposés.

Dans Exemplaire, le public assiste à cette formation. Trois intervenants spécialistes de la populo-justice y rappellent les lois en vigueur.

Sur un fond d’anticipation sociale, c’est avec humour que le spectacle traite des dérives du comportement humain et de la façon dont les affects débordent des cadres, surtout les plus restrictifs.

Metteuse en scène : Mathilde Sailllard | Interprètes : Romain Lafon-Pachot, Aurélien Lelong, Mathilde Sailllard | Crédit photo : Charles Davoine

Avec le soutien de : Espace Roguet – Conseil départemental de la Haute-Garonne ; Le Tracteur ; Centre culturel Bonnefoy ; Théâtre du Chien Blanc

https://strapcompagnie.fr/

www.facebook.com/strapcompagnie

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse

05 34 45 58 30 – contact.dav@cd31.fr

Les billets sont à retirer à l’entrée 30 minutes avant le début des spectacles. Les billets seront uniquement remis aux personnes présentes physiquement. Les spectacles commencent à l’heure.

Les représentations scolaires et professionnelles sont soumises à réservation.

Charles Davoine