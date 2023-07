FRANÇOIS POITOU & PUMPKIN Espace Roguet Toulouse, 12 octobre 2023, Toulouse.

FRANÇOIS POITOU & PUMPKIN Jeudi 12 octobre, 20h30 Espace Roguet Gratuit sans réservation, dans la limite des places disponibles – assis

★ Pumpkin, rap / Olivier Laisney, trompette / Maxime Berton, saxophone ténor / François Poitou, contrebasse / Stéphane Adsuar, batterie

L’une (Pumpkin) n’aime rien tant que décorseter l’écriture et l’autre (François Poitou) les notes qu’il célébre dans le jazz contemporain et la musique de chambre, donc l’alchimie ne pouvait que fonctionner entre les deux artistes. L’album Arômes complexes qui célèbre cette rencontre surprenante entre jazz et rap, file également la métaphore du vin, de son bouquet, pour évoquer la complexité des êtres. Ces deux-là se sont entendus comme larrons en foire : « L’échange a été vrai et stimulant » pour Pumpkin ; « Chez elle, j’apprécie la précision rythmique, la qualité des textes et les thèmes abordés » éclaire François Poitou. Ainsi, l’intégration de la rappeuse à ce nouveau quartet jazz offre l’opportunité d’une hybridation plutôt qu’une fusion entre jazz old school et moderne, le flow de Pumpkin se fondant naturellement dans les compositions de François.

➤ Plus d’information : www.francoispoitou.com

https://youtu.be/H47pUVRuCnk

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse 31300 Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://www.francoispoitou.com »}, {« data »: {« author »: « Franu00e7ois Poitou », « cache_age »: 86400, « description »: « Hydroalcoolisme (Pumpkin, Franu00e7ois Poitou)nPumpkin : vocal, Maxime Berton : tenor sax, Olivier Laisney : trumpet,nStu00e9phane Adsuar : drums, Franu00e7ois Poitou : bassnnrecord & mix : Benjamin Colinnvideo : Su00e9bastien Marquu00e9 », « type »: « video », « title »: « Franu00e7ois Poitou & Pumpkin // Hydroalcoolisme », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/H47pUVRuCnk/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=H47pUVRuCnk », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UChnik5s9MZSg9L90Ba3NRcg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/H47pUVRuCnk »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T20:30:00+02:00 – 2023-10-12T22:30:00+02:00

2023-10-12T20:30:00+02:00 – 2023-10-12T22:30:00+02:00

Jazz Musique

©Marc Ribes