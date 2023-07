DEHORS – CIE BRAZ BAZAR Espace Roguet Toulouse, 8 juillet 2023, Toulouse.

DEHORS – CIE BRAZ BAZAR Samedi 8 juillet, 11h00, 16h00 Espace Roguet Gratuit sans réservation, dans la limite des places disponibles – assis

DEHORS – Cie Braz Bazar

Théâtre | Musique

35 min.

Tout public à partir de 4 ans

★ Bastian Pfefferli et Jérémie Abt, interprètes

Prêts à partir en exploration ? Sonore s’entend ! Le duo Braz Bazar emmène petits et grands, hors des chemins battus, aux frontières de la poésie, du geste théâtral et chorégraphique, là où la musique dialogue avec les sensibilités les plus diverses et bigarrées. Cette musique théâtralisée qui fait la marque du travail de Jérémie Abt et Bastian Pfefferli décloisonne les genres, questionne les liens entre tradition et création, joue des limites connues, les contourne, les franchit. Avec leur spectacle Dehors, ils (se) remémorent les prémices d’un geste musical vécu dans l’enfance grâce à la présence sur scène d’objets étranges, dotés de possibilités musicales insoupçonnées. Ils doivent alors puiser dans leur imagination et s’allier pour les apprivoiser, les exploiter et jouer de leurs contraintes.

Claire Heggen : mise en scène | Bastian Pfefferli, Jérémie Abt : interprètes | Claudine Bertomeu : scénographie | Théo Merigeau, Duo Braz Bazar : musiques | Éric Blosse : lumières | Guillaume Bonnet : régie générale

➤ Plus d’information : http://www.brazbazar.com/

https://www.youtube.com/watch?v=Yq94kVuv0kw&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.brazbazar.com%2F&source_ve_path=ODY1NzAsMjM4NTE&feature=emb_title

©Agnès Mellon