Kraken Fest Samedi 17 juin, 17h00 Espace Roguet

Ce 21 juin 2023, pour célébrer la musique, Kraken Musique lance son festival : le Kraken Fest ! ?? Concerts rock de groupes locaux et animations gratuites + de la restauration sur place sont au programme : tout pour passer une (très) bonne soirée ! ? Cet évènement est indépendant, inclusif avec entrée GRATUITE, alors pour que ce soit une réussite et que nous puissions imaginer ses suites, on compte sur TOI : Réserve vite ! ? Petit bonus : ton menu est en réduction en prévente !

?? Programmation : https://krakenmusique.com/krakenfest-juin-2023/

? Part 1 • 17h à 19h30h : dédiées à la pratique avec des animations musicales, deux ateliers enfants de 17h à 18h et des Jams (impros de groupe) de 18h à 19h30

? Part 2 • 19h30 à 23h30 : 4 concerts de groupes toulousains et occitans : du rock alternatif avec The Wooden Pearls , du punk rock avec Impact et du rock psyché avec Abyssal Room et Bloody Roses

Merci à L’espace Roguet, la salle du Conseil départemental de la Haute-Garonne et la Mjc Roguet de nous accueillir pour cet évènement en plein coeur de Toulouse entre le quartier Patte d’Oie et Saint-Cyprien !

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T17:00:00+02:00 – 2023-06-17T23:45:00+02:00

