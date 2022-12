[ESPACE ROGUET] CLOTURE DE SAISON Apero Concert & Le BullOscOpe – Voyage cosmique, poétique et loufoque | Croco Fumé Espace Roguet, 26 mai 2023, Toulouse.

En extérieur, Spectacle gratuit dans la limite des places disponibles.

Arts de la rue – Flow arts (balle de contact, hula-hoop dance, jonglage) & Arts-Vidéo du spectacle (light-painting, mapping) | Durée : 50 min | Tout public à partir de 6 ans

Croco Fumé Arts de la rue – Flow arts (balle de contact, hula-hoop dance, jonglage) / Arts-Vidéo du spectacle (light-painting, mapping) | Durée : 50 min | Tout public à partir de 6 ans

Résidence de création du 22 au 26 mai 2023 Le BullOscOpe est une Machine, initialement mécanique ; robotique, elle est maintenue en état par des mécaniciens sortis de l’ombre. Ils vont mettre en lumière leurs mouvements dansés et jonglés, pour donner une vie organique à la Machine.

La rencontre du BullOscOpe, c’est un voyage immersif à travers les flows où se mélangent technologies analogiques et numériques, mouvements jonglés et projections. Le Flow Arts lumineux ( danse avec des agrès à LED ) rencontre le Liquid Light Show ( rétro-projections de liquides colorés sur des écrans et des murs ) et fait naître le Liquid Light Juggling Show !

Le « Flow » et les fluides projetées font voyager le spectateur dans un univers fascinant et le plonge dans un espace organique et psychédélique; terme qui signifie étymologiquement « qui révèle l’âme ».

Plongez dans cet univers cosmicOnirique où la vie et les rêves explosent en lumières ! Auteurs, mise en espace et interprètes : Damien Frébourg, Agathe Le Guevel, Mathieu Pinson | Régisseurs : en cours | Production : Croco Fumé | Crédit photo : Vincent Pinson Accueil en résidence : ARTO, Le Kiwi, Ramonville-Saint-Agne | Association AVeC | Arts Vivants en Cévennes, Anduze | Le Collectif La Maison, à Ramonville-St-Agne https://www.youtube.com/watch?v=lOF5sx2qfsg

