Growl Up – Battle 2vs2 Beatbox & Instrument Dimanche 14 mai, 15h00 Espace Roguet

En partenariat avec l’association Underground Beatbox et Growl Up France

Tout public

Le Growl Up est un événement hors du commun qui a pour principale vocation de promouvoir la rencontre et la création artistique tout en démocratisant la culture Hip-hop et notamment son cinquième élément : Le Human Beatbox !

Le concept est simple, 8 beatboxers et 8 instrumentistes sont sélectionnés par un jury d’artistes professionnels puis tirés au sort pour former 8 duos authentiques. Les participants ne doivent pas se connaître ou au mieux ne jamais avoir joué ensemble.

En amont des battles, ils disposent d’un temps de répétition de 4h pour préparer 6 séquences d’1 minute et 30 secondes de musique qui permettront d’offrir au public des versus exceptionnels.

De l’énergie authentique qui ramène le Beatboxing à sa source : ne plus seulement imiter mais être un instrument à part entière !

Le jury attendra une synergie au sein des duos, remix connus ou démonstrations techniques le débat n’est pas ici, c’est une recherche alchimique qui sera plutôt de mise !

LES CRITÈRES DU JURY :

La complicité du duo, le groove, la musicalité, l’originalité, la présence scénique.

LES JUGES :

Kenôzen, Akindé et Mafalda High.

Cette édition Toulousaine fait suite au Growl Up Angers (août 2021), de Nantes (septembre 2022) et de Lille (mars 2023). Toulouse sera donc le dernier bastion qualificatif avant la grande finale nationale.

Les duos finalistes de chaque ville-étape sont qualifiés pour participer à la finale France qui aura lieu le 10 juin 2023 à Ostwald près de Strasbourg.

