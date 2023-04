BLOCK PARTY : Ateliers, démonstrations cultures urbaines / Battle exhibition / Europe + Deen CK Espace Roguet, 13 mai 2023, Toulouse.

BLOCK PARTY : Ateliers, démonstrations cultures urbaines / Battle exhibition / Europe + Deen CK Samedi 13 mai, 15h00 Espace Roguet Accès libre et gratuit. Repli à l’Espace Roguet en cas de pluie. Buvette et petite restauration sur place. Direction des Arts Vivants et Visuels : 05 34 45 58 30

En partenariat avec la MJC Roguet

Rendez-vous incontournable de la Semaine des Cultures urbaines, la Block Party est une journée gratuite et ouverte à tou.te.s pour découvrir et pratiquer les disciplines artistiques et sportives des cultures urbaines.

Démonstrations, initiations, spectacles et concerts se déroulent en plein air sur l’Esplanade Roguet à partir de 15h, au cœur de la cité Roguet avec MC Dax Santos et Dj MCFly pour animer et ambiancer cette journée.

15h à 17h30 : ATELIERS, INITIATIONS ET DÉMONSTRATIONS GRAFF, BEATBOX, DJING, PARKOUR, CORDE À SAUTER…

17h : BATTLE EXHIBITION – BRIGADE FANTÔME

17h30 : CONCERTS EUROPE + DEEN CK

DÉTAIL DE LA PROGRAMMATION DE LA JOURNÉE

15h à 17h30 : ATELIERS, INITIATIONS ET DÉMONSTRATIONS

Initiation Beatbox – Underground Beatbox

À partir de 6 ans

Découverte des bases du beatbox, discipline qui consiste à reproduire des sons d’instruments avec sa bouche et ses cordes vocales.

Site web : https://www.facebook.com/undergroundbeatbox/

Initiation Graffiti et customisation – Alpha’B

Atelier animé par Mr 1.C2 et Mikoz

À partir de 7 ans

Atelier graff autour d’une fresque collective et de la customisation de bombes de peinture, pour s’initier de manière ludique à cet art unique et laisser libre cours à son inspiration.

Initiation Djing – Alpha’B

Atelier animé par Dj Davyd Vener et Dj Mayday

À partir de 7 ans

Découverte de l’art du Deejaying, par la maitrise des platines vinyles et de la table de mixage pour s’initier au scratch, mix et pass-pass.

Site web : https://assoalphab.wixsite.com/monsite

Démonstrations : Parkour, Freerunning et Corde à sauter

Découvrez les sports urbains du Parkour & Freerunning, arts du déplacement dans l’environnement urbain, et de la corde à sauter avec des démos en corde simple et Double Dutch.

Atelier de Parkour & Freerunning – Street Jump Blagnac

À partir de 10 ans

Entre course, passement d’obstacles, sauts et escalade. Ici, les traceurs en herbe évoluent autour de la cité Roguet.

Site web : http://www.streetjump31.fr/

Atelier de corde à sauter – Jump Rope Club

À partir de 6 ans

Jeu pratiqué dans les cours d’école devenu sport contemporain alliant chorégraphie, acrobaties et motricité.

Site web : https://www.jumprope.fr/

Démonstrations de K-pop

Restitutions de l’atelier de danse d’Alex Sephan à la MJC Roguet

La K-pop acronyme de « Korean Pop », travaille à la fois l’expression scénique, les postures et le rythme et se caractérise par un large éventail de genres musicaux : ballade, rap, rock, musique électronique….

17h : BATTLE EXHIBITION – BRIGADE FANTÔME

MCFly, dj / Meuto, speaker / Shadi, Nasso, Nyudil, Roland, Kuro Neko, Seb FD2, danse hip hop

Ce battle oppose deux équipes de 3 danseurs dans différents styles de danse hip hop avec une prédominance en Bboying. Pour ce show placé sous le signe de la performance, les spectateurs sont les juges et votent pour leur équipe préférée.

Site web : https://www.brigadefantometoulouse.com/

17h30 : EUROPE + DEEN CK

Rap, hip hop

EUROPE

Europe Koudier, rap / Léa Razes, back / Jordane Descons, dj

Europe, jeune artiste à la fois auteure et interprète. Rappeuse hypersensible, elle joue avec les mots à travers des sujets sociaux impliquant violence, tristesse, tout en restant optimiste.

Site web : https://soundcloud.com/europeknsm

DEEN CK

Shamsdeen, Eisdeen et Tajudeen, rap / Valentin Lacanal, dj

Shamsdeen, Eisdeen et Tajudeen sont 3 frères qui forment le trio Deen CK. Complices depuis leur plus jeune âge, ils développent une extravagance qui leur est propre. Leur musique renvoie à une forme de bestialité où chacun incarne une personnalité différente mais complémentaire.

Site web : https://soundcloud.com/deen-ck

INFORMATIONS PRATIQUES

Conseil départemental de la Haute-Garonne

Accès libre et gratuit

Repli à l’Espace Roguet en cas de pluie

Buvette et petite restauration sur place

Direction des Arts Vivants et Visuels : 05 34 45 58 30

Programme complet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T15:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

