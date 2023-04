D-clic / Cie Recto Verso Espace Roguet, 10 mai 2023, Toulouse.

D-clic / Cie Recto Verso Mercredi 10 mai, 16h30 Espace Roguet Manifestation en accès libre et gratuite. Accessibilité des salles 30 min avant le début du spectacle. Renseignements : Direction des Arts Vivants et Visuels : 05 34 45 58 30

Tout public, à partir de 6 ans

Durée du spectacle : 1h

Djamel Koob, chorégraphe et danseur / Farah Koob, Mickael Linguagrossa, Elie Verhoef Sangla, Theo Farjounel, Lisa Medea, danseurs

Entremêlant les danses, D-clic met en scène la relation complexe entre un père et sa fille à travers le monde numérique et les nouvelles technologies. Dans une ambiance froide et neutre, un décor épuré, des costumes ordinaires; la danse vient mettre les corps en synergie, pour les faire se rencontrer, se confronter, se chercher…

Cette création chorégraphique met en lumière les décalages de génération et de perception de la vie liées à ces nouveaux outils et ces nouvelles façons de communiquer.

D-clic donne à voir une société 3.0 et veut susciter une réflexion sur le rapport entre parents/téléphone/enfants.

Site web : ajdrfactory.fr

2023-05-10T16:30:00+02:00 – 2023-05-10T17:30:00+02:00

