Spectacle gratuit dans la limite des places disponibles.

Théâtre contemporain | Durée : 1h15 | Tout public à partir de 14 ans

Electre Théorème
Diane Delaune | Compagnie Träuma

Théâtre du Pont-Neuf – Hors les murs Théâtre contemporain | Durée : 1h15 | Tout public à partir de 14 ans

Résidence de création du 17 au 21 avril 2023

Représentation pour les collégien·ne·s le 20 avril à 14h30 Electre Théorème est une création théâtrale et musicale, réflexion sur la justice et la place des femmes dans la cité abattue par la tyrannie, adaptée de la tragédie Electre de Sophocle.

Electre réclame la justice du peuple pour le meurtre de son père ; Chrysothémis, sa sœur, ne croit qu’en la justice des dieux ; Clytemnestre, leur mère, s’est faite justice elle-même en tuant Agamemnon. Ces trois femmes se tiennent face au monde comme trois forces politiques. Elles s’affrontent de chair et d’os dans l’espace clos du foyer : une histoire de famille, faite de haines presque banales.

Electre Théorème fait le pari d’un théâtre antique au plus proche de nous. Les corps des actrices font résonner le texte poétique avec les affects triviaux d’une affaire de vengeance. La création musicale en direct accompagne les spectateurs dans ce partage d’un théâtre collectif, choral, un théâtre de la cité. Avec Diane Delaune, Coline Bonnemayre, Célia Dufournet, Laure Lapeyre | Crédit photo : Cie Träuma Soutien | Coproduction : Espace Roguet | Centre d’Animation Lalande | Département de la Haute-Garonne

Un partenariat avec le Théâtre du Pont-Neuf

Espace Roguet
9 rue de Gascogne
31300 Toulouse

contact.dav@cd31.fr / cultures.haute-garonne.fr

Spectacle gratuit dans la limite des places disponibles.

Les billets sont à retirer à l'entrée 30 minutes avant le début des spectacles.

L’Espace Roguet propose, sur réservation, une représentation scolaire pour les collégien·ne·s le 20 avril à 14h30.

