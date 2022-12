[ESPACE ROGUET] Renaître animal | Coralie Lèguevaque, Loup-garou parking Espace Roguet, 7 avril 2023, Toulouse.

[ESPACE ROGUET] Renaître animal | Coralie Lèguevaque, Loup-garou parking Vendredi 7 avril 2023, 20h30 Espace Roguet

Spectacle gratuit dans la limite des places disponibles.

Théâtre, Marionnette & Danse Durée : 30min | Tout public à partir de 8 ans

Un partenariat avec Itiniéraire Marionnettique en Haute-Garonne Itinéraire Marionnettique en Haute-Garonne est un dispositif initié par le département en partenariat avec l'UsinoTOPIE, Odradek/Pupella Noguès et Marionnettissimo. Ce projet de territoire vise à mutualiser des moyens pour soutenir la création d'une compagnie, tout en développant des actions de médiation sur les territoires. INFORMATIONS PRATIQUES LA SAISON CULTURELLE DE L'ESPACE ROGUET – CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne

contact.dav@cd31.fr / cultures.haute-garonne.fr

05 34 45 58 30 – Les soirs de spectacles : 05 62 86 01 67 Spectacle gratuit dans la limite des places disponibles.

Les billets sont à retirer à l’entrée 30 minutes avant le début des spectacles. Les billets seront uniquement remis aux personnes présentes physiquement. Les spectacles commencent à l’heure.

