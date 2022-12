[ESPACE ROGUET] Yodel, chronique d’un putsch involontaire | Collectif Hortense Espace Roguet, 31 mars 2023, Toulouse.

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Rive Gauche Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

Yodel, chronique d’un putsch involontaire

Collectif Hortense

Festival Le Printemps du Rire – Le Off du Printemps

Théâtre | Durée : 1h20 | Tout public à partir de 12 ans

Résidence de création du 27 au 31 mars 2023

Il s’agit du récit d’une prise de pouvoir : une chronique relatant un évènement politique grave et inattendu : quatre personnes viennent de prendre le pouvoir de façon totalement involontaire. Oui, totalement involontaire.

Cette pièce tentera de rendre compte des répercussions de leurs choix ou non-choix sur la politique nationale et internationale et aussi sur eux-mêmes.

Il sera question de tergiversations gouvernementales, d’intimités partagées, de la pertinence du choix d’un chant tyrolien comme nouvel hymne national. De désir de puissance et de besoin d’être consolé. Du fantôme de l’impératrice Eugénie et d’émissions de radio.

Il y a, dans Yodel,(..) un mélange détonnant : de la destruction, de l’absurde, du punk, de la poésie et inversement, mettez tout ça dans l’ordre que vous voulez. L’exercice du pouvoir est renversant.

Création collective : Serena Andreasi, Kristen Annequin, Gaspard Chauvelot, Thibault Deblache et Coline Lubin | Crédit photo : Collectif Hortense

Soutien | Coproduction : Espace Roguet | Théâtre Jordi Pere Cerdà | Mairie de Gaillac | Arène CCC | La Friche Mimi | Théâtre du Pont neuf

Partenaires financiers : Conseil Départemental de la Haute Garonne | Région Occitanie | Mairie de Toulouse | DRAC Occitanie | Spedidam | SACD

Un partenariat avec le Festival Le Printemps du Rire – Le Off du Printemps

Le Printemps du Rire, c’est un festival d’Humour qui fête cette année ses 29 ans !

Plus de 80 spectacles et près de 170 représentations dans une quarantaine de salles situées aux quatre coins du département pendant 30 jours, de mars à avril ! One wo/man show, stand-up, théâtre, spectacles musicaux, parodie, improvisation, courts-métrage… Une programmation éclectique pour tous les goûts et tous les âges.

INFORMATIONS PRATIQUES

LA SAISON CULTURELLE DE L’ESPACE ROGUET – CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse

Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne

contact.dav@cd31.fr / cultures.haute-garonne.fr

05 34 45 58 30 – Les soirs de spectacles : 05 62 86 01 67

Spectacle gratuit dans la limite des places disponibles.

Les billets sont à retirer à l’entrée 30 minutes avant le début des spectacles. Les billets seront uniquement remis aux personnes présentes physiquement. Les spectacles commencent à l’heure.



Crédit photo : Collectif Hortense