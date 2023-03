[ESPACE ROGUET] La Chambre Mandarine | Clair de scène Espace Roguet, 23 mars 2023, Toulouse.

[ESPACE ROGUET] La Chambre Mandarine | Clair de scène Jeudi 23 mars, 20h30 Espace Roguet

FESTIVAL THEÂTRE POUR SON 31 – 6ème édition

Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d’Animation

Théâtre amateur sous toutes ses formes | Tout public

À l’occasion de la journée mondiale du Théâtre qui est célébrée chaque année le 27 mars, le Comité Départemental FNCTA de la Haute Garonne organise les Rencontres Théâtrales « Théâtre Pour Son 31 ».

Pour cette journée mondiale, nous souhaitons montrer du théâtre sous toutes ses formes : des pièces classiques aux contemporaines, passant par des comédies, des drames, du rire, de l’émotion, en composant un programme éclectique et diversifié pour tous les goûts du public.

Cette sixième édition des Rencontres Théâtrales « Théâtre Pour Son 31 » se dérouleront comme l’année précédente sur deux lieux Toulousains : L’Espace Roguet Saint Cyprien et la Maison de Quartier de Pouvourville.

La Chambre Mandarine

Clair de scène

Comédie | Durée : 1h40 | Tout public à partir de 10 ans

Dans le cadre le cadre du festival de théâtre amateur « Théâtre pour son 31 »

Une chambre couleur mandarine dans le quartier des Batignolles, devient le théâtre de situations cocasses, un tourbil-lonnant ballet de tranches de vie rythmées par un garçon d’étage et une soubrette débutante.

Des clients venus d’horizons différents deviennent les acteurs involontaires de scènes rocambolesques.

De « L’agneau et la tigresse », au « Corbeau et la grue » en passant par « Une poule et deux coqs », « Une bécasse à plumer », « Le Mandarin et la Soubrette », nous assisterons à des confrontations insolites dont l’issue n’est jamais prévisible.

Un petit moment dans la Chambre mandarine reste un souvenir délicieux à partager comme une gourmandise.

Robert Thomas, auteur notamment de « Huit femmes », « Piège pour un homme seul », « La perruche et le poulet » reste un homme à mille facettes et ses textes demeurent étonnamment d’actualité

Mise en Scène : Philippe MERLANE

Avec Philippe MERLANE, Isabelle PANCE-MORENCY, Erick NEYRAUD, Véronique AYALA, Éric SIMON, Véronique AYALA, Marc BIANCHINI, Éric SIMON , Isabelle PANCE-MORENCY, Christine SOUVERVILLE, André RUIZ, Véronique AYALA |

Régie : Philippe LAGARDE | Affiche : Véronique AYALA | Décors : Philippe MERLANE, Véronique AYALA

INFORMATIONS PRATIQUES

LA SAISON CULTURELLE DE L’ESPACE ROGUET – CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse

Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne

contact.dav@cd31.fr / cultures.haute-garonne.fr

05 34 45 58 30 – Les soirs de spectacles : 05 62 86 01 67

Spectacle gratuit dans la limite des places disponibles.

Les billets sont à retirer à l’entrée 30 minutes avant le début des spectacles. Les billets seront uniquement remis aux personnes présentes physiquement. Les spectacles commencent à l’heure.

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse 31300 Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 34 45 58 30 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.dav@cd31.fr »}] [{« link »: « mailto:contact.dav@cd31.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T20:30:00+01:00 – 2023-03-23T22:10:00+01:00

2023-03-23T20:30:00+01:00 – 2023-03-23T22:10:00+01:00

gratuit théâtre