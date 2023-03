[ESPACE ROGUET] Lancement Festival Théâtre pour son 31 Espace Roguet Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

À l’occasion de la journée mondiale du Théâtre qui est célébrée chaque année le 27 mars, le Comité Départemental FNCTA de la Haute Garonne organise les Rencontres Théâtrales « Théâtre Pour Son 31 ».

Pour cette journée mondiale, nous souhaitons montrer du théâtre sous toutes ses formes : des pièces classiques aux contemporaines, passant par des comédies, des drames, du rire, de l’émotion, en composant un programme éclectique et diversifié pour tous les goûts du public.

Cette sixième édition des Rencontres Théâtrales « Théâtre Pour Son 31 » se dérouleront comme l’année précédente sur deux lieux Toulousains : L’Espace Roguet Saint Cyprien et la Maison de Quartier de Pouvourville. 19h30 : Lancement des Rencontres Théâtrales 20h30 : Pantoufle d’Alan Ayckbourn La Troupe de L’Oiseau Moqueur

Théâtre amateur | Durée : 1h 30 | À partir de 12 ans

Grégoire, très épris de Julie, rêve de l’épouser Cependant, Julie a un amant avec lequel elle veut rompre au préalable, ce que Grégoire ignore. Elle informe Grégoire qu’elle préfère d’abord parler mariage à son père qui habite en province. En fait, le père n’est autre que l’amant, lui-même marié à Sheila. Grégoire va secrètement suivre Julie…. Les quiproquos se succèdent et chacun frôle en permanence la catastrophe

Mise en scène : Christine Lowy

Avec Oleana Ferran, Anne Gueraçague, Philippe Capus, Frédérique Duprat

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse

Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne

contact.dav@cd31.fr / cultures.haute-garonne.fr

05 34 45 58 30 – Les soirs de spectacles : 05 62 86 01 67 Spectacle gratuit dans la limite des places disponibles.

Spectacle gratuit dans la limite des places disponibles.

Les billets sont à retirer à l'entrée 30 minutes avant le début des spectacles. Les billets seront uniquement remis aux personnes présentes physiquement. Les spectacles commencent à l'heure.

