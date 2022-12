[ESPACE ROGUET] Nuit du slam | Contre-Courant Espace Roguet, 18 mars 2023, Toulouse.

Slam, Poésie & Rap, organisée par Contre-Courant handicap auditif hi

Contre-Courant

Slam / Poésie / Rap | Durée : de 14h à 23h | Tout public

Les Nuits du slam, festival itinérant, reviennent à l’Espace Roguet, pour meten avant le slam, la poésie et la culture hip-hop en Langue des signes. Ouvert à tous, l’évènement invite les artistes en herbe ou artistes confirmés à venir déclamer leurs textes lors des scènes ouvertes, ou à découvrir les spectacles programmés, allant du manifeste féministe au concert rap drôle et engagé. Buvette et petite restauration sur place !

Programme de la journée

Scène ouverte slam

Scène ouverte de poésie slamée ouverte à tous.tes

Scène ouverte spoken word / tournoi

Les gagnants des pré-sélections viendront livrer leur texte, accompagnés de musiciens improvisateur, lors d’un tournoi ou il n’y a rien à gagner

Restitution création sourds / entendants

Lors d’une rencontre de 7 jours, sourds et entendants travaillerons sur une création autour des mots dits, des mots silencieux, des mots recréés. Ce spectacle inédit sera livré au public pour l’évènement

Chère Ijeawele (spectacle danse, théâtre et poésie LSF)

Cette création aborde les questions de féminisme, de genre et d’égalité. Elle invite à un chemin initiatique, aussi bien pour les pères et mères, que pour les oncles, tantes, pour les adultes entourant les enfants d’aujourd’hui. Sur scène les textes sont dits et chorégraphiés en mêlant signes et rythmes hip-hop. Hommes et femmes donneront à entendre et à danser la voix de Chimamanda, qui pourra être celle de la mère aussi bien que celle du père.

Pierre Rococo (concert électro slam)

Pierre Rococo est le nouveau projet musical de Camille Pier, artiste issu des scènes slam et du cabaret queer. Il performe en tant que slameur et drag queer depuis 2012 sous les noms de Nestor (que certains d’entre vous ont déjà pu voir au Jardin de ma Sœur) et Josie (aussi au Jardin…). C’est de la chanson électro-baroque, un dance-floor de cliquetis organiques, des slams texturés sur des machines à facettes.

Réveil Midi (concert Hipelpop)

Fondateur du mouvement « Hipelpop » dont il est le seul membre, RÉVEIL MIDI est un groupe rigolo et engagé avec un musicien masqué et névrosé à la créativité sans borne accompagné d’une chanteuse et d’un MC qui manient sans manières le tranchant de la plume.

Partenaires : DRAC Occitanie | CR Occitanie| CD 31 | Bajo el mar | Interpretis | Conseil départemental de la Haute-Garonne

INFORMATIONS PRATIQUES

LA SAISON CULTURELLE DE L’ESPACE ROGUET – CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse

Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne

contact.dav@cd31.fr / cultures.haute-garonne.fr

05 34 45 58 30 – Les soirs de spectacles : 05 62 86 01 67

Spectacle gratuit dans la limite des places disponibles.

Les billets sont à retirer à l’entrée 30 minutes avant le début des spectacles. Les billets seront uniquement remis aux personnes présentes physiquement. Les spectacles commencent à l’heure.



