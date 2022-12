[ESPACE ROGUET] Et si on rejouait l’histoire ? | Marilableu, Cie Folies Passagères Espace Roguet, 12 mars 2023, Toulouse.

[ESPACE ROGUET] Et si on rejouait l’histoire ? | Marilableu, Cie Folies Passagères Dimanche 12 mars 2023, 15h00 Espace Roguet

Spectacle gratuit dans la limite des places disponibles.

Théâtre forum & Clown Durée : 1h10 | Tout public à partir de 5 ans

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Rive Gauche Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:contact.dav@cd31.fr »}, {« link »: « http://cultures.haute-garonne.fr »}]

Et si on rejouait l’histoire ?

Marilableu | Cie Folies Passagères

Théâtre forum & Clown | Durée : 1h10 | Tout public à partir de 5 ans

Dans le cadre de la semaine égalité femmes/hommes

Goûter offert après le spectacle

« Et si on rejouait l’histoire? » est un spectacle pour petits et grands dès 5 ans qui vise à lutter contre les stéréotypes de genre dès la petite enfance afin de tendre à plus d’égalité Fille-Garçon.

Violette est une enfant qui se pose beaucoup de question : “Qu’est-ce qu’être une fille? Un garçon? Est-ce qu’on peut choisir? Et si je me sens fille, est-ce que j’ai le droit de…”. Elle mène l’enquête grâce au public et aux livres de la bibliothèque dans lesquels elle plonge littéralement. Elle se transforme alors, à grand renfort de mime, clown, chant et surtout d’une bonne dose d’ironie en princesses qui attendent inlassablement leur prince ; ou en chevaliers qui n’ont jamais le droit de faiblir même face au dragon. Violette s’insurge : “ C’est pas comme ça un garçon, enfin… pas obligé?!? ”. Heureusement, cette petite fille pleine de ressources a déniché de beaux albums jeunesse qu’elle va conter à sa façon dans son “spectacle de livres”. Au moment du pic d’oppression, elle arrête la lecture et interroge le public : “ Que feriez-vous à la place de ce personnage ? Comment pourrait-on l’aider ?” C’est alors que les enfants sont invité·e·s à venir sur scène, à se déguiser pour incarner les différents personnages de l’histoire, tester leurs stratégies pour faire face au sexisme et improviser une fin ni bleue, ni rose !

Les stéréotypes de genre s’observent très tôt chez l’enfant, et sont portés par la société toute entière depuis des générations. En découlent des processus de domination qui se perpétuent. Ouvrir le débat, questionner ce qui est du domaine du choix individuel, de l’interdit familial ou entre pair·e·s est essentiel dès le plus jeune âge pour tendre à plus d’égalité fille-garçon. « Et si on rejouait l’histoire ? » est un spectacle totalement interactif pour petits et grands qui vise à proposer avec humour des clés pour questionner ces stéréotypes. Il vise à aborder les questions de discriminations grâce à une forme originale de théâtre-forum basé sur la littérature jeunesse dans le but de progresser vers plus d’égalité.

Conception artistique, écriture, mise en scène et jeu : Marie Ramel dite Marilableu | Musique diffusée : Les Trash Croutes | Costume : Kantuta Varley | Création graphique : Suzanne Cardinal | Crédit photo : Yaelle Kung

INFORMATIONS PRATIQUES

LA SAISON CULTURELLE DE L’ESPACE ROGUET – CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse

Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne

contact.dav@cd31.fr / cultures.haute-garonne.fr

05 34 45 58 30 – Les soirs de spectacles : 05 62 86 01 67

Spectacle gratuit dans la limite des places disponibles.

Les billets sont à retirer à l’entrée 30 minutes avant le début des spectacles. Les billets seront uniquement remis aux personnes présentes physiquement. Les spectacles commencent à l’heure.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-12T15:00:00+01:00

2023-03-12T16:10:00+01:00

Crédit photo : Yael Kung