[ESPACE ROGUET] Le Banquet | Céline Nogueira, Innocentia Inviolata Espace Roguet, 10 mars 2023, Toulouse.

[ESPACE ROGUET] Le Banquet | Céline Nogueira, Innocentia Inviolata Vendredi 10 mars 2023, 20h30 Espace Roguet

Spectacle gratuit dans la limite des places disponibles.

Théâtre & Performance | Durée : 1h15 | Tout public à partir de 14 ans

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Rive Gauche Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://innocentia-inviolata.fr/fr/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/Innocentia-Inviolata-TheatreMouvement-131355673544398 »}, {« data »: {« author »: « Innocentia Inviolata », « cache_age »: 86400, « description »: « Created in 2021 at the Quai des Savoirs, Toulouse with L’Usine Cnarep Tournefeuille nWith : Sofia Antoine, Yaelle Antoine, Marie Ausina, Celine Cohen, Helene Hiquily, Lucie Muratet, Coraline Lamaison, Emilie PerrinnLights : Vincent ChabaudnMusiques : Celine Cohen, Wilfried Tisseyre, Celine NogueiranTrailer : Loran Chourrau », « type »: « video », « title »: « Creatures d’Amour et de Desirs (TEASER) Dir. Celine Nogueira », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/NSHX73McaWI/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=NSHX73McaWI », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCFOTA9oeEB8xNf20HohB-yQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

Innocentia Inviolata Théâtre & Performance | Durée : 1h15 | Tout public à partir de 14 ans

Résidence du 30 janvier au 03 février 2023 Le Banquet ! est l’occasion d’une rencontre. Au-delà d’un spectacle, il s’agira d’une expérience entre public et artistes ou « personnages » en jeu. Céline Nogueira écrit une forme hybride, chère à la compagnie, où l’on se met en jeu en différents espaces du Théâtre, en différentes situations guidées, en différents tableaux vivants, en musique, en clair-obscur, en scènes fragmentées, pour tenter d’aller à la rencontre de l’Autre et établir un lien intime avec l’Autre, l’Autre que je ne connais pas. Comment comprendre, se comprendre, écouter, recevoir l’Autre et l’admettre en soi ? En somme, quel serait le mouvement artistique de l’empathie ? Dans un élan reliant et incluant, cette forme théâtrale vous invite non plus seulement à regarder et assister à un spectacle mais à devenir spectacle. Elle engage votre regard, vous invite à « entrer en contact avec ». Elle questionne le rapport au corps, au nôtre et à celui des autres, nos choix, le (non)consentement, la liberté de mouvement, l’état de vulnérabilité en chacun. Elle se veut acte cathartique pour s’émanciper de l’enfermement binaire femme/homme et envisager l’être singulier et entier. Elle bouscule les attendus d’un rendez-vous- théâtral et humain. « Je veux être la fête de quelqu’un ! » s’exclamait l’une des Créatures d’Amour et de Désirs dans la dernière création de la compagnie Innocentia Inviolata. Cette expérience est une tentative de rencontre où l’on se rassemble en un banquet qui n’est autre que la célébration de nos singularités en partage dans un rapport renouvelé. Ce Banquet, c’est vous avec nous et c’est une expérience unique. Avec Céline Cohen, Wilfried Tisseyre, Lucie Muratet, Emilie Perrin | Crédit photo : Innocentia Inviolata

https://www.youtube.com/watch?v=NSHX73McaWI

Soutiens : Espace roguet – Conseil départemental de la Haute Garonne INFORMATIONS PRATIQUES LA SAISON CULTURELLE DE L’ESPACE ROGUET – CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne

contact.dav@cd31.fr / cultures.haute-garonne.fr

05 34 45 58 30 – Les soirs de spectacles : 05 62 86 01 67 Spectacle gratuit dans la limite des places disponibles.

Les billets sont à retirer à l’entrée 30 minutes avant le début des spectacles. Les billets seront uniquement remis aux personnes présentes physiquement. Les spectacles commencent à l’heure.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T20:30:00+01:00

2023-03-10T21:45:00+01:00 Crédit photo : Innocentia Inviolenta

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Espace Roguet Adresse 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Rive Gauche Ville Toulouse Age minimum 14 Age maximum 99 lieuville Espace Roguet Toulouse Departement Haute-Garonne

Espace Roguet Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

[ESPACE ROGUET] Le Banquet | Céline Nogueira, Innocentia Inviolata Espace Roguet 2023-03-10 was last modified: by [ESPACE ROGUET] Le Banquet | Céline Nogueira, Innocentia Inviolata Espace Roguet Espace Roguet 10 mars 2023 Espace Roguet Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne