Spectacle gratuit dans la limite des places disponibles.

Conte & Musique | Durée : 1h | Tout public à partir de 8 ans

Boubacar NDIAYE conte l’histoire d’Aïda, fille, mère et avant tout Femme. C’est dans la joie et la quête du bonheur que le griot sénégalais nous parle de l’importance pour chaque être humain d’accéder au savoir et à l’éducation. À travers ce récit, le conteur questionne, dénonce avec subtilité la violence conjugale. Tout en évoquant les multiples épreuves qui nécessitent l’aide d’autres forces pour mieux accomplir sa mission de fille, femme ou mère…d’être humain. Dans ce spectacle, la musique appelle le conte qui se mêle au chant et aux mouvements rythmés par les silences. Ils font appel aux forces invisibles qui, si besoin, viendront prendre soin des humains. Vêtue de sa robe du Passé, Aïda porte les chaussures du Présent ; et pourtant, sa coiffure est minutieusement orientée vers le Futur.

Alors, installe-toi ! Et écoute la parole du silence ! Avec les aïeux, pour garder le lien avec eux, célèbre et danse… ! Boubacar Ndiaye : Conte, chant et danse | Mamadou Dembelé : Balafon, kora, flûte et chant | Baye Cheikh Mbaye : Percussions et chant | Sylvie Cassagne : Violon et chant | Giulia Simonetti : Crédit photo https://www.youtube.com/watch?v=r-y7x3nsVm8&t=29s Coproduction : Association CRICAO

Soutiens : Espace roguet – Conseil départemental de la Haute Garonne

contact.dav@cd31.fr / cultures.haute-garonne.fr

Spectacle gratuit dans la limite des places disponibles.

Les billets sont à retirer à l'entrée 30 minutes avant le début des spectacles.

L’Espace Roguet propose, sur réservation, une représentation scolaire pour les collégien·ne·s le jeudi 9 mars à 14h30.

Crédit photo : Giulia Simonetti

