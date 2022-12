[ESPACE ROGUET] Danser Pop : une figure de la création contemporaine | Claudia Palazzolo, Conférence CDCN – Place de la Danse/Isdat Espace Roguet, 6 mars 2023, Toulouse.

Conférence gratuite dans la limite des places disponibles.

Conférence | Durée : 1h30 | Tout public

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Rive Gauche Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

Danser Pop : une figure de la création contemporaine

Claudia Palazzolo, Conférence CDCN – Place de la Danse / Isdat

Pour quelles raisons des chorégraphes, de Maurice Béjart au collectif (La)Horde en passant par Pina Bausch, Alain Platel ou Maguy Marin…, éprouvent-ils·elles le besoin de se confronter à ces gestes parfois simples et bruts, dépendant souvent de l’industrie du disque ? Dans la création chorégraphique, au fil des dernières décennies, d’une pièce à l’autre, les danses populaires s’intègrent à la chorégraphie de manière singulière, tout en faisant apparaître des motifs récurrents de la mythologie pop : la contagion, l’improvisation, l’extase et le groupe. En prenant appui sur le livre portant le même titre, la conférence aborde une multiplication de références à des formes populaires de la danse, danses dites clubbing ou pop (disco, twerk, new wave, funk) proposées par des artistes 2.0, lorsque le plateau de théâtre semble se transformer de plus en plus en son alter ego, l’espace contemporain du bal, le Dance floor, troublant de manière ambiguë les modes de réception.

Claudia Palazzolo est maîtresse de conférence HDR en arts du spectacle (danse) à l’université Lumière-Lyon 2 et auteure de plusieurs livres sur la danse et sa mise en scène dont Mise en scène de la danse aux Expositions de Paris 1889-1937, une fabrique du regard (L’Oeil d’or 2017), Retour(s) sur Palermo Palermo, une pièce de Pina Bausch, détourner le folklore, construire le présent (L’Oeil d’or 2021) et Danser pop. Une figure de la création contemporaine (Recherches, Centre national de la danse 2021).

Avec Claudia Palazzolo | Marta Izquierdo Muñoz : chorégraphe | Pierre Ricci : Crédit photo

Dans le cadre des ateliers de Marta Izquierdo Muñoz avec les étudiant·e·s de l’isdaT autour de son spectacle My Name Is Britney Spears (2014). Restitution de ces ateliers lors de la conférence (environ 10 min).

Un partenariat avec La place de la danse et l’Isdat

En lien avec sa programmation, La Place de la Danse — CDCN Toulouse Occitanie propose un cycle de conférences organisé en partenariat avec l’isdaT.

Ces conférences abordent des thématiques liées à l’enseignement de spécialité art danse série littéraire, à la formation des danseur·euse·s du CDCN et de l’isdaT. Le cycle de conférences est ouvert à toute personne voulant découvrir la danse ou approfondir ses connaissances dans le champ chorégraphique.

INFORMATIONS PRATIQUES

LA SAISON CULTURELLE DE L’ESPACE ROGUET – CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse

Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne

contact.dav@cd31.fr / cultures.haute-garonne.fr

05 34 45 58 30 – Les soirs de spectacles : 05 62 86 01 67

Les billets sont à retirer à l’entrée 30 minutes avant. Les billets seront uniquement remis aux personnes présentes physiquement. Les spectacles commencent à l’heure.



Crédit photo : Pierre Ricci