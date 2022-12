[ESPACE ROGUET] Côté chœur | Chorale On n’est pas couché Espace Roguet Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Musique (chansons françaises et bonne humeur) | Durée : 2h | Tout public Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Rive Gauche Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://lachoraleonpc.free.fr/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/people/Chorale-ONPC/100070431840318/ »}, {« link »: « mailto:contact.dav@cd31.fr »}, {« link »: « http://cultures.haute-garonne.fr »}] Côté chœur Chorale On n’est pas couché Musique (chansons françaises et bonne humeur) | Durée : 2h | Tout public Une soirée où l’on chante, une soirée qui enchante ! Chaque année un ou plusieurs ensembles vocaux du département sont invités à se produire sur la scène de l’Espace Roguet. Ces formations sauront vous étonner par leur style, leur maitrise et leur bonne humeur ! La chorale « On n’est pas couché », c’est de l’humour, des chansons, des chorégraphies incroyables, du talent, du sexe, des cascades surprenantes, des surprises inattendues, des chansons en américain… La chorale « On n’est pas couché », un spectacle total, a total show ! Il y a un charpentier, une comédienne, un bibliothécaire, un intermittent, un architecte, une on ne sait pas, une plasticienne, une intermittente, une écologue, un infiltré du Medef, une institutrice, un indépendant, un planteur de topinambours bio, un sans dalmatien, un électricien… Chef de choeur : Coco Guimbaud | Paroles : Coco Guimbaud, Brigitte Fontaine, les VRP, Boney M… Cette chorale a bénéficié du dispositif « bourse aux pratiques artistiques en amateur » du Conseil départemental de la Haute-Garonne. INFORMATIONS PRATIQUES LA SAISON CULTURELLE DE L’ESPACE ROGUET – CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne

contact.dav@cd31.fr / cultures.haute-garonne.fr

05 34 45 58 30 – Les soirs de spectacles : 05 62 86 01 67 Spectacle gratuit dans la limite des places disponibles.

Les billets sont à retirer à l’entrée 30 minutes avant le début des spectacles. Les billets seront uniquement remis aux personnes présentes physiquement. Les spectacles commencent à l’heure.

2023-02-10T20:30:00+01:00

Crédit photo : DR

