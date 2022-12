[ESPACE ROGUET] Festival Ici&Là Impressions, nouvel accrochage | Herman Diephuis Espace Roguet, 8 février 2023, Toulouse.

Spectacle gratuit dans la limite des places disponibles.

Organisé en partenariat avec le CDCN – Place de la Danse | Danse contemporaine | Durée : 35 min | Tout public

Festival de La Place de la Danse – CDCN Toulouse Occitanie Danse contemporaine | Durée : 35 min | Tout public Dans un duo aux couleurs impressionnistes, un couple incarné par deux interprètes virtuoses se transforme sous nos yeux passant de la tendresse qui les unit aux différends qui les confrontent. Qu’est-ce que pourrait être un corps ou une danse impressionniste ? Tout à ses réflexions chorégraphiques nourries par les beaux-arts, Herman Diephuis transpose à la scène le transitoire et le passager, le diaphane et les changements soudains d’atmosphère auxquels furent si sensibles les artistes de la fin du XIXe siècle. Or, quoi de plus changeant, quoi de plus impermanent, qu’une relation amoureuse ? Mélanie Giffard et Yves Mwamba interprètent ce couple passant de la lenteur rêveuse d’un éveil – sur quelques notes de Debussy – à la fièvre d’une étreinte ou l’intensité d’un face-à-face sur un beat électro. Par le mouvement seul, ils révèlent le lien, invisible, mais perceptible, qui les unit, dans la tendresse et la sensualité, les gestes de complicité ou d’affrontement, et dans la vérité instable des instants qui passent. Conception et chorégraphie : Herman Diephuis | En collaboration avec : Marvin Clech, Mélanie Giffard & Yves Mwamba | Interprété par : Mélanie Giffard & Yves Mwamba | Création lumière : Cléo Konongo | Création sonore : Pierre Boscheron | Régie : Jérôme Houlès ou Florent Beauruelle | Crédit photo : Alban Van Wassenhove https://vimeo.com/374751641 Production déléguée : Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie

Coproduction : Association ONNO | Chorège, Falaise | Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel Normandie

Cette création a bénéficié du dispositif du Conseil départemental de la Manche « Résidence d’artistes dans les établissements d’enseignements artistiques »

Le CCN de Caen en Normandie est subventionné par le ministère de la Culture – DRAC Normandie, la région Normandie, la ville de Caen, les départements du Calvados, de la Manche et l’Orne.

Un partenariat avec Le Festival ICI&LÀ ICI&LÀ, un festival pour s'immerger dans les danses d'aujourd'hui. Pendant 3 semaines, les styles et les formes s'entrelacent, artistes émergent·e·s et reconnu·e·s se croisent. Aux 4 coins de la ville, on y parle avec les corps, du monde qui nous entoure, de son inexorable férocité comme de son infinie douceur. Un monde où s'aventurer ensemble. ICI, le temps d'un hiver. LÀ, le temps d'un festival.

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne

contact.dav@cd31.fr / cultures.haute-garonne.fr

05 34 45 58 30 – Les soirs de spectacles : 05 62 86 01 67 Spectacle gratuit dans la limite des places disponibles.

Les billets sont à retirer à l’entrée 30 minutes avant le début des spectacles. Les billets seront uniquement remis aux personnes présentes physiquement. Les spectacles commencent à l’heure.

Crédit photo : Alban Van Wassenhove

