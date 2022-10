[Artistes en scène à Toulouse] Grand-mère perd la tête – Nora Jonquet | COMPAGNIE ET MOI Espace Roguet, 15 janvier 2023, Toulouse.

Spectacle gratuit dans la limite des places disponibles.

Spectacle proposé dans le cadre du dispositif exceptionnel d’aide à la résidence de création avec actions culturelles et diffusion

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse

C’est à l’issue d’une semaine de résidence à l’Espace Roguet, en partenariat avec le Conseil départemental de la Haute-Garonne, que la compagnie ET Moi vous présente Grand-mère perd la tête.

Grand-mère perd la tête – Nora Jonquet | COMPAGNIE ET MOI

Dimanche 15 janvier à l’Espace Roguet à 16h30

Théâtre – Objets – Ombres

Tout public à partir de 7 ans

Résidence de création 12 au 16 décembre 2022

Ce spectacle est l’adaptation d’un roman sensible qui aborde la relation forte entre une petite fille et sa grand-mère. Une comédienne seule en scène se replonge dans son enfance et observe avec tendresse et bienveillance ces petites choses qui changent dans le comportement de sa grand-mère, assumant autant le comique de certaines situations loufoques que la crainte de perdre les êtres chers.

Fait d’une multitude d’objets, jouets, ballons gonflables, vêtements, accessoires vintages de son histoire auxquelles elle donnera vie, le décor évoluera au fil du récit pour devenir ce que la narratrice ressent et voit à travers son regard d’enfant : de la drôlerie derrière un sujet grave traité avec beaucoup de malice, d’amour et d’humanité.

Mise en scène, scénographie et interprétation : Nora JONQUET / Lumière, régie et scénographie : Didier GLIBERT / Musiques originales : Nihil BRODURES / Voix off : Emilie BROQUIN, Alain DAFFOS / Regard extérieur : Lou BROQUIN / Aide accessoires, décors et costumes : Lou BROQUIN et Guillaume HERRMANN

Adapté du roman « Ma grand-mère perd la tête » de Corinne Dreyfuss – Thierry Magnier Editions – 2004

Soutien : Théâtre Marcel Pagnol Villeneuve-Tolosane (31), de L’ARIA Cornebarrieu (31), de l’Espace Apollo, Mazamet (81, de l’Association Tohu-Bohu, Poucharramet (31), du TMP, Pibrac (31), de l’Espace Jacques Brel, Blanzy (71) et de l’Espace Roguet, Conseil départemental de la Haute-Garonne

TENDRE L’OREILLE

Rencontre intergénérationnelle sur vieillesse et alzheimer

Public Intergénérationnel

DISPOSITIF EXCEPTIONNEL D’AIDE À LA RÉSIDENCE DE CRÉATION AVEC ACTIONS CULTURELLES ET DIFFUSION

Depuis le début de la crise sanitaire, le Département est mobilisé aux côtés des acteurs culturels du territoire. Aujourd’hui, avec ‘Artistes en scène’, la collectivité poursuit son soutien en s’appuyant sur les réseaux de la Plateforme Intersyndicale du Spectacle Vivant – Ouest Occitanie et Métropole toulousaine (PROFEDIM, RAVIV, SCC, SMA, SNSP et SYNAVI), et des communes du département. Après l’aide à la résidence de création au printemps 2021, l’aide à la diffusion à l’automne 2021, elle propose l’aide à la résidence de création avec actions culturelles et diffusion sur un territoire. La compagnie ET Moi bénéficie de cet accompagnement à Toulouse.

INFORMATIONS PRATIQUES

LA SAISON CULTURELLE DE L’ESPACE ROGUET – CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE

Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne

contact.dav@cd31.fr / cultures.haute-garonne.fr

05 34 45 58 30 – Les soirs de spectacles : 05 62 86 01 67

Les billets sont à retirer à l’entrée 30 minutes avant le début des spectacles. Les billets seront uniquement remis aux personnes présentes physiquement. Les spectacles commencent à l’heure.



