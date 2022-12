[ESPACE ROGUET] Deen CK Espace Roguet Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

[ESPACE ROGUET] Deen CK Espace Roguet, 7 janvier 2023, Toulouse. [ESPACE ROGUET] Deen CK Samedi 7 janvier 2023, 20h30 Espace Roguet

Spectacle gratuit dans la limite des places disponibles.

Concert Musiques actuelles | Durée : 30min | Tout public Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Rive Gauche Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://cultures.haute-garonne.fr »}] Deen CK Concert Musiques actuelles | Durée : 30min | Tout public

Résidence de création du 3 au 7 janvier 2023 Shamsdeen, Eisdeen et Tajudeen sont 3 frères, qui forment le trio de rap Deen CK.

Un père absent et une mère partie trop tôt, les conduient à se réfugier dans la musique qu’ils utilisent comme un exutoire.

Leur peine se retranscrit par une énergie communicative sur scène, dû à leur complicité qui témoigne d’un univers hors du commun. On y découvre une musique teintée d’amertume mais remplie d’espoir sur des esthétiques trap/hip-hop mélodieuses. Chanteurs : Tajudeen Sanni, Shamsdeen Sanni, Eisdeen Sanni | DJ : Valentin Lacanal | Crédit photo : Miss-Jena

Soutien / coproduction : Espace roguet – Conseil départemental de la Haute-Garonne Un partenariat avec l’antenne régionale les Inouïs du Printemps de Bourges En partenariat avec l’antenne régionale du Printemps de Bourges crédit mutuel représentée par Pierre ROUGEAN, le Conseil départemental accompagnera en résidence un des huit groupes pré-sélectionnés. Une semaine de résidence pour se préparer et peut être défendre son projet lors du Festival de Bourges en avril 2023. INFORMATIONS PRATIQUES LA SAISON CULTURELLE DE L’ESPACE ROGUET – CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse

Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne

contact.dav@cd31.fr / cultures.haute-garonne.fr

05 34 45 58 30 – Les soirs de spectacles : 05 62 86 01 67 Spectacle gratuit dans la limite des places disponibles.

Les billets sont à retirer à l’entrée 30 minutes avant le début des spectacles. Les billets seront uniquement remis aux personnes présentes physiquement. Les spectacles commencent à l’heure.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-07T20:30:00+01:00

2023-01-07T21:00:00+01:00 Miss-Jena

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Espace Roguet Adresse 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Rive Gauche Ville Toulouse lieuville Espace Roguet Toulouse Departement Haute-Garonne

Espace Roguet Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

[ESPACE ROGUET] Deen CK Espace Roguet 2023-01-07 was last modified: by [ESPACE ROGUET] Deen CK Espace Roguet Espace Roguet 7 janvier 2023 Espace Roguet Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne