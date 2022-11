[ESPACE ROGUET] Plateau partagé de la cie La Face B et cie NANA MOVEMENT Espace Roguet, 8 décembre 2022, Toulouse.

Spectacles gratuits, réservation conseillée

Spectacles organisés en partenariat avec La Plateforme interdépartementale des arts vivants en Occitanie et le Ring Scène périphérique

« Mouvements d’aiRe« ———————————————————————————————————————— « Either Way » D’une manière ou d’une autre

Sarah Cerneaux | Compagnie La Face B

Solo chorégraphique – Création 2022

Durée : 45 min

Tout public ————————————————————————————————————————

« Either Way » ou l’errance en question …

« Jouant sur les dynamiques du corps, les espaces et l’ordre des choses, j’aspire à réveiller en chacun le désir de se perdre et la curiosité de se retrouver autre, autrement. En perpétuel mouvement mais avec une certaine appétence pour la rupture, je vous invite dans cet antre qui est le mien. Demeure un peu chaotique sûrement, avec son désordre étudié que j’ai tenté de démêler mais dont finalement je préfère vous laisser le choix de l’arrangement.

Ayant grandi en France, c’est au travers d’une danse composite, riche de mes origines réunionnaises et comoriennes, que j’explore les états multiples de l’être lorsqu’il erre.

EITHER WAY est un solo construit sous forme de blocs (ou étapes), indépendants les uns des autres. Chaque module pouvant être extrait de la pièce et présenté en tant que performance dans des lieux divers ou à l’intérieur d’installations. » « L’Errance est humaine […] C’est une quête de traces, de rituels et de liens enfouis, comme autant de tentatives de donner corps à la fascination de notre fragile condition » Jeanne Mordoj De et par : Sarah CERNEAUX | Regard extérieur : Sandrine MAISONNEUVE | Création Sonore : Éric ALDÉA, Ivan CHIOSSONE, Franck LAURINO | Création Lumière : Guillaume FÉVRIER | Directeur Technique : Samson MILCENT https://www.youtube.com/watch?v=u4BKRafZK84 Partenaires

COPRODUCTEURS : Pole-Sud, CDCN de Strasbourg, CCN Ballet National du Rhin, La Place de la Danse, CDCN de Toulouse Network Internazionale Danza Puglia Laboratoire Chorégraphique de Reims, Réseau GRAND LUXE – La Place de la Danse, CDCN de Toulouse Laboratoire Chorégraphique de Reims

La compagnie est soutenue par la DRAC Occitanie, le Départe ment de la Haute-Garonne et la SPEDIDAM.

Accueil en résidence : Pole-Sud, CDCN de Strasbourg, CCN Ballet National du Rhin, La Place de La Danse, CDCN de Toulouse, KLAP Maison pour la Danse Théâtre du Marché au Grains Bouxwiller

Résidence de recherche : Pole-Sud, CDCN de Strasbourg, Fondation L’ABRI, Grand Studio TROIS C-L Centre de Création Chorégraphique du Luxembourg, Scène Nationale d’Albi, Compagnie l’Hélice

———————————————————————————————————————— Vidéo Club

Compagnie NANA MOVEMENT

Durée : 25 min

Tout public ————————————————————————————————————————

« Un univers électronique qui fait appel à l’imaginaire, au désir et à l’évasion. Deux corps qui cherchent à transcender l’espace scénique, en explorer la spatialité et la dimension jusqu’à l’épuisement laissant finalement place au souffle. Une écriture qui met en avant la synchronisation et la gémellité des interprètes. Cette performance est un appel à se connecter à soi et à l’autre à travers l’exploration du lâcher prise. » Chorégraphes : Angelica ARDIOT et Naomi CHARLOT | Interprètes : Angelica ARDIOT et Naomi CHARLOT ou Philippe RENARD et Thomas QUEYRENS | Création lumière : Cloé FRENEIX | Création scénographie: Claire PÉRÉ https://www.youtube.com/watch?v=F9DquLjsVSc Partenaires

Production déléguée : RING – Scène Périphérique.

Co-production : NEUFNEUF Plateforme Cie Samuel Mathieu

Aide à la création et Aide à la diffusion du Conseil Départemental de la Haute-Garonne

INFORMATIONS PRATIQUES

Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne

contact.dav@cd31.fr / cultures.haute-garonne.fr

05 34 45 58 30 – Les soirs de spectacles : 05 62 86 01 67

Public concerné : Artistes et compagnies de danse, professionnel.les dans le secteur culturel (programmateur.trices, coordinateur.trices, chargé.es de diffusion, production, administration, agent.es…).

Gratuit, réservation conseillée

