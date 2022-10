[ESPACE ROGUET] Ou peut-être une nuit de Mélissa Zehner | Collectif Palpitante Espace Roguet, 25 novembre 2022, Toulouse.

[ESPACE ROGUET] Ou peut-être une nuit de Mélissa Zehner | Collectif Palpitante 25 et 26 novembre Espace Roguet

Spectacle gratuit dans la limite des places disponibles.

Organisé dans le cadre de la 7ème édition de Supernova, Festival Jeune création Toulouse / Occitanie porté par le Théâtre Sorano.

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Rive Gauche Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:contact.dav@cd31.fr »}, {« link »: « http://cultures.haute-garonne.fr »}]

VENDREDI 25 NOVEMBRE 17h

SAMEDI 26 NOVEMBRE 18h30

Supernova #7

Festival Jeune création Toulouse / Occitanie

¡ Fragiles !

Ou peut-être une nuit

Mélissa Zehner | Collectif Palpitante

Théâtre – Maquette de spectacle

Durée : 30 min

À partir de 16 ans

Résidence de création du 19 au 26 novembre

Jeunesse et création, tels sont les maîtres mots du Festival Supernova porté par le Théâtre Sorano ! Un événement auquel s’associe le Conseil départemental en soutenant cette année la création de Mélissa Zenher.

Écrit et mis en scène par Mélissa Zehner librement adapté du podcast de Charlotte Pudlowski, cette création aborde la thématique de l’inceste et le système du silence qui l’entoure.

Comme à leur habitude, elles se sont réunies.

Comme à leur habitude, elles vont chanter, célébrer la mort d’une défunte qu’elles ont connue intimement il y’a de cela quelques années déjà.

À travers leurs portraits, et des relations qu’elles tissent et détissent, on plonge dans un passé trouble toujours évité – les abus sexuels vécus enfants au sein du foyer – Mais laquelle d’entre

elles n’a pas survécu à cette douleur effroyable que l’on nomme « être inces-tuée » ?

C’est par la fenêtre de l’intime que nous rentrons, et c’est par les portes teintées du système de domination patriarcal que nous restons bloqués.

Comment trouver dès lors une sortie, une issue, de l’air ?

« Ou peut-être une nuit » c’est ouvrir les yeux coûte que coûte même si on a peur, avancer même si on se cogne et entreprendre enfin le chemin périlleux de la résilience…

De et avec : Mélissa Zehner | Comédiennes : Vinora Epp, Maud Gripon, Sara Charrier, Malou Rivoallan | Scénographie : Loana Meunier | Lumières : Lou Morel | Costumes : Malaury Flamand | Crédit photo : Maud Gripon

Coproduction avec Théâtre de la Cité – CDN de Toulouse, La Scène Nationale de Sète, Le Théâtre Sorano – Scène conventionnée pour la jeune création, La MC2 de Grenoble et le Collectif en JEUX (regroupement de structures de diffusion, œuvrant pour le soutien à la création et à la diffusion d’œuvres créées par des équipes artistiques domiciliées en région Occitanie)

INFORMATIONS PRATIQUES

LA SAISON CULTURELLE DE L’ESPACE ROGUET – CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE

Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne

contact.dav@cd31.fr / cultures.haute-garonne.fr

05 34 45 58 30 – Les soirs de spectacles : 05 62 86 01 67

Spectacle gratuit dans la limite des places disponibles.

Les billets sont à retirer à l’entrée 30 minutes avant le début des spectacles. Les billets seront uniquement remis aux personnes présentes physiquement. Les spectacles commencent à l’heure.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T17:00:00+01:00

2022-11-26T19:00:00+01:00

Maud Gripon