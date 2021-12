Toulouse Espace Roguet Haute-Garonne, Toulouse [ESPACE ROGUET] Théâtre pour son 31 – Trahison d’Harold Pinter – Cie Les Chats Laids Espace Roguet Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Espace Roguet, le vendredi 25 mars 2022 à 20:30

**Spectacle à 20h30 Théâtre** **Durée : 1h05 A partir de 12 ans/Tout public** En revisitant le trio Mari-Femme-Amant, le grand dramaturge Harold Pinter le réinvente théâtralement. A travers l’autopsie d’une (de trois) relation(s), l’auteur sonde toutes les complexités de l’âme humaine. Avec Alain Bersegol, Catherine Frayssinet, Didier Uzon-Milleret – Décors : Marie Schellino Mise en scène : Albert Novelli Crédit photo: DR **INFORMATIONS PRATIQUES – SAISON CULTURELLE** ESPACE ROGUET Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) / [cultures.haute-garonne.fr](https://cultures.haute-garonne.fr/) 05 34 45 58 30 – Les jours de spectacle au 05 62 86 01 67 SPECTACLES Les spectacles sont gratuits sans réservation dans la limite des places disponibles. Les conditions d’accueil et la jauge seront adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Entrée gratuite sans réservation dans la limite des places disponibles, en fonction du protocole sanitaire en vigueur.

Rencontres théâtre amateur proposées par le Comité Départemental FNCTA de la Haute-Garonne Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne

2022-03-25T20:30:00 2022-03-25T21:30:00

