[ESPACE ROGUET] Théâtre pour son 31 – Lancement des Rencontres théâtrales & Cendrillon de Joël Pommerat – Cie Les Z’Amateurs

Espace Roguet, le mercredi 23 mars 2022 à 19:30

### 19h30 : Lancement et présentation du Festival ### 20h30 : Cendrillon de Joël Pommerat – Cie Les Z’Amateurs Alors qu’elle n’est qu’une adolescente, Sandra perd sa mère. Son père décide rapidement de se remarier et de s’installer avec sa fille chez sa nouvelle femme et ses deux filles. Pour n’avoir pas compris les dernières paroles de sa mère et face à un deuil impossible, Sandra accepte toutes les brimades qui lui sont infligées. Le destin de chacun va être chamboulé par l’invitation du roi à une fête en l’honneur de son fils qui a lui aussi perdu sa mère. Cendrillon des temps modernes, ce conte aborde le thème du deuil, de l’âge, du temps qui passe, avec des personnages parfois loufoques, cruels, lâches, prisonniers d’une maison entièrement construite en verre. Avec Marie-Françoise Bordoux, Laurent Cantalupo, Virginie Chiorozas, Martin Jame, Pierre Ferrera, Frédéric Fourcade, Chloé Gauthier-Lafaye, Stéphanie Leurquin, Sarah Oliver. Crédit photo : Les Z’Amateurs **INFORMATIONS PRATIQUES – SAISON CULTURELLE** ESPACE ROGUET Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) / [cultures.haute-garonne.fr](https://cultures.haute-garonne.fr/) 05 34 45 58 30 – Les jours de spectacle au 05 62 86 01 67 SPECTACLES Les spectacles sont gratuits sans réservation dans la limite des places disponibles. Les conditions d’accueil et la jauge seront adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Entrée gratuite sans réservation dans la limite des places disponibles, en fonction du protocole sanitaire en vigueur.

Rencontres théâtre amateur proposées par le Comité Départemental FNCTA de la Haute-Garonne

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne



