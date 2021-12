Toulouse Espace Roguet Haute-Garonne, Toulouse [ESPACE ROGUET] Théâtre pour son 31 – « La vérité » de Florian Zeller par la compagnie Les Couleurs de la Comédie Espace Roguet Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

[ESPACE ROGUET] Théâtre pour son 31 – « La vérité » de Florian Zeller par la compagnie Les Couleurs de la Comédie Espace Roguet, 26 mars 2022, Toulouse. [ESPACE ROGUET] Théâtre pour son 31 – « La vérité » de Florian Zeller par la compagnie Les Couleurs de la Comédie

Espace Roguet, le samedi 26 mars 2022 à 20:30

**Spectacle à 20h30** **Comédie** **Durée : 1h40** **A partir de 12 ans** Michel est un fieffé menteur. Écartelé entre sa femme, sa maîtresse et le mari de sa maîtresse qui se trouve être son meilleur ami, il se laisse aller à un mensonge, puis un autre, un troisième, un quatrième… pour finalement découvrir la vérité. Voltaire a dit « Le mensonge n’est un vice que quand il fait du mal. C’est une très grande vertu quand il fait du bien ». Pas sûr que Michel en ressorte gagnant. Tel est pris qui croyait prendre… [Avec](http://www.lescouleursdelacomedie.fr/) Yolande Astruc, Bernard Cazaux, Francis Daguier, Corinne Farrères Mise en scène : Gilles de Boério Crédit photo : DR **Ce samedi 26 marsà 15h30 (jeune public)** : [« Bienvenue sur la terre » de Luc Malghem pas l’Atelier Théâtre de Mauvezin](https://openagenda.com/espace-roguet/events/espace-roguet-bienvenue-sur-la-terre-latelier-theatre-de-mauvezin-et-la-verite-les-couleurs-de-la-comedie?lang=fr&admin_nav%5Btitle%5D=&admin_nav%5Bplacename%5D=&admin_nav%5BlocationUid%5D=&admin_nav%5Bcity%5D=&admin_nav%5Bregion%5D=&admin_nav%5Bdepartment%5D=&admin_nav%5Bcountry%5D=&admin_nav%5Bstate%5D=all&admin_nav%5Bcontributor%5D=&admin_nav%5BcontributorUid%5D=&admin_nav%5BcontributorId%5D=&admin_nav%5Bpage%5D=1&admin_nav%5Bindex%5D=0&admin_nav%5Buid%5D=1462412&admin_nav%5Bfirst%5D=1) **INFORMATIONS PRATIQUES – SAISON CULTURELLE** ESPACE ROGUET Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) / [cultures.haute-garonne.fr](https://cultures.haute-garonne.fr/) 05 34 45 58 30 – Les jours de spectacle au 05 62 86 01 67 SPECTACLES Les spectacles sont gratuits sans réservation dans la limite des places disponibles. Les conditions d’accueil et la jauge seront adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Entrée gratuite sans réservation dans la limite des places disponibles, en fonction du protocole sanitaire en vigueur.

Rencontres théâtre amateur proposées par le Comité Départemental FNCTA de la Haute-Garonne Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T20:30:00 2022-03-26T22:10:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Espace Roguet Adresse 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Ville Toulouse lieuville Espace Roguet Toulouse