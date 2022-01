[ESPACE ROGUET] Théâtre pour son 31 – DU RIFIFI À SAINT-TROP – Les Tamalloux Espace Roguet Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Espace Roguet, le samedi 26 mars à 15:00

**Spectacle à 15h00** **Théâtre** **Durée 1h** **Tout public** L’année de travail est terminée et l’heure des vacances a sonné ! C’est le grand départ pour un repos bien mérité. Destination : « Saint-Tropez » … Certains tentent de partir en stop, mais le train semble plus sûr pour arriver à destination… Voyage organisé, mais pas si organisé que cela… À l’arrivée personne pour accueillir nos Tamalloux. Les vacances commencent bien… Rencontres, activités, soirée dansante bref, le séjour se déroule à merveille mais il faut repartir… Tristesse, tendresse…. Ils se promettent tous de revenir l’an prochaine !!! Distribution : Les Tamalloux Crédit photo : A. Cocault [[https://www.youtube.com/watch?v=66Htj9K9a1Q](https://www.youtube.com/watch?v=66Htj9K9a1Q)](https://www.youtube.com/watch?v=66Htj9K9a1Q) **Ce samedi 26 mars à 20h30** : [« La vérité » de Florian Zeller par la compagnie Les Couleurs de la Comédie.](https://openagenda.com/espace-roguet/events/espace-roguet-theatre-pour-son-31-la-verite-de-florian-zeller-par-la-compagnie-les-couleurs-de-la-comedie) **INFORMATIONS PRATIQUES – SAISON CULTURELLE** ESPACE ROGUET Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) / [cultures.haute-garonne.fr](https://cultures.haute-garonne.fr/) 05 34 45 58 30 – Les jours de spectacle au 05 62 86 01 67 SPECTACLES Les spectacles sont gratuits sans réservation dans la limite des places disponibles. Les conditions d’accueil et la jauge seront adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Entrée gratuite sans réservation dans la limite des places disponibles, en fonction du protocole sanitaire en vigueur.

Espace Roguet
9 rue de Gascogne 31300 Toulouse

2022-03-26T15:00:00 2022-03-26T16:00:00

