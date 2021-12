[ESPACE ROGUET] Suzanne Belaubre – Chanson électronique Espace Roguet, 6 janvier 2022, Toulouse.

[ESPACE ROGUET] Suzanne Belaubre – Chanson électronique

Espace Roguet, le jeudi 6 janvier 2022 à 20:30

**Résidence de création du 3 au 6 janvier** **Spectacle à 20h30** _**Tout public**_ _**Durée : 50min**_ _Suzanne Belaubre bénéficie d’un accompagnement Aide à la création à l’Espace Roguet dans le cadre des Présélections – Régionales des Inouïs du Printemps de Bourges portées par l’association Regarts. Le département soutient ainsi un groupe dans la préparation de sa prestation._ [Suzanne Belaubre](https://www.suzannebelaubre.com) est une artiste multi-facettes : pianiste, bassiste, chansonnière et beatmakeuse, la jeune femme de 26 ans s’inspire autant d’Erik Satie que de James Blake, Camille ou Daft Punk. Variété des styles qui garde cependant une cohérence, la sienne, portée par une voix claire aux mots crus. Elle auto-produit sur un coup de tête son premier album (DIY) en février 2021, qui reçoit un accueil chaleureux de la critique : « Repérée » Télérama, Libération augure également pour elle des « lendemains enchanteurs ». Sur scène, Suzanne Belaubre partage avec une force douce ses visions du monde et de l’amour, en s’accompagnant de ses claviers ou des programmations de son ordinateur. [[https://www.youtube.com/watch?v=-ybNUOiprqk](https://www.youtube.com/watch?v=-ybNUOiprqk)](https://www.youtube.com/watch?v=-ybNUOiprqk) Interprète : Suzanne Belaubre Batteur : Milàn Tabak Technicien son : Jeremy Dunne Technicien lumières : Théo Roumier Crédit photo : HawShiet Soutien : Espace Roguet – Conseil départemental de la Haute-Garonne **Pré-sélections des Auditions Régionales iNOUïs Printemps de Bourges** Les iNOUïs, c’est le premier dispositif national de repérage et de sélection de nouveaux talents artistiques. Les iNOUïs du Printemps de Bourges Crédit Mutuel s’appuient aujourd’hui sur plus de 350 professionnel.les qui dénichent les perles rares sur tout le territoire. En partenariat avec l’association Regarts, organisatrice des présélections régionales du Printemps de Bourges, le Conseil départemental accompagnera en résidence un des huit groupes dont la candidature aura été retenue en décembre. L’objectif est de soutenir un groupe qui se produira au concert de présélection et qui, peut-être, défendra son projet lors du Printemps de Bourges en avril 2022. Parmi les 150 postulant.es, seulement quelques projets musicaux ont été retenus pour représenter l’Occitanie ouest. Un jury sélectionnera lesquels de ces talents seront retenus pour jouer sur le festival afin de décerner le prix des iNOUïs 2022. Ce réseau unique, piloté par Réseau Printemps, offre depuis 33 ans, la possibilité aux jeunes artistes de se faire repérer par des professionnel·les et de rencontrer leur public ! **INFORMATIONS PRATIQUES – SAISON CULTURELLE** ESPACE ROGUET Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) / [cultures.haute-garonne.fr](https://cultures.haute-garonne.fr/) 05 34 45 58 30 – Les jours de spectacle au 05 62 86 01 67 SPECTACLES Les spectacles sont gratuits sans réservation dans la limite des places disponibles. Les conditions d’accueil et la jauge seront adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Le port du masque et pass sanitaire peuvent être demandés.

Entrée gratuite sans réservation dans la limite des places disponibles, en fonction du protocole sanitaire en vigueur.

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-06T20:30:00 2022-01-06T21:20:00