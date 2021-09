[ESPACE ROGUET] Supernova #6 – Festival jeune création Toulouse / Occitanie — PATER – Compagnie 2.1 Espace Roguet, 18 novembre 2021, Toulouse.

**Spectacles jeudi 18 novembre à 18h30 et vendredi 19 novembre à 17h30** _**Résidence de création du 15 au 19 novembre**_ _**A partir de 12 ans**_ _**Durée : 30 min**_ Jeunesse et création, tels sont les maîtres mots du Festival Supernova ! Au cœur même du projet du Théâtre Sorano, le festival accompagne les débuts et les désirs de celles·ceux qui feront le théâtre de demain. Un événement auquel s’associe le Conseil départemental en soutenant la création de la Compagnie 2.1 à l’Espace Roguet. Elle présentera une maquette de leur prochain spectacle _PATER_. À partir d’une libre interprétation théâtrale du mythe du sacrifice d’Isaac, _PATER_ est une tragédie contemporaine qui met en lumière avec humour l’histoire de deux frères qui se retrouvent, après des années d’absence, au chevet de leur père. Ces retrouvailles semblent tout d’abord impossibles : Isaac rêve de réconcilier une famille meurtrie ; Ismaël a la ferme intention de placer son père et son frère face à leurs responsabilités. Nous sommes au 21ème siècle, le temps des écrits bibliques est révolu, mais le poids de leur héritage est toujours aussi ardent. Leurs attitudes face au pouvoir s’affrontent, leurs visions du monde s’entrechoquent Sur scène les corps sont en action, l’espace de la fiction se transforme et l’absurde rend le conflit poétique. Avec amour et révolte, _PATER_ traite de façon burlesque notre rapport ambiguë à l’autorité Texte et mise en scène : Guillaume Buffard / Interprétation : Guillaume Buffard et Jonathan Sansoz / Collaboration à la mise en scène : Lisa Como / Scénographie : Lucie Meyer / Création et régie lumière : Édith Richard / Régie son : Nicolas Tournay / Vidéo et régie plateau : Paul de Bary / Aide à la dramaturgie : Angèle Vouriot / Crédit photo : Dylan Piaser _Soutien : DRAC Occitanie, Mairie de Toulouse, Conseil Départemental de Haute Garonne /_ _Mécénat : Société Axyys_ _Co-production : Théâtre Jules Julien (31) / Création en automne 2022_ [_[www.deuxpointun.com](www.deuxpointun.com)_](www.deuxpointun.com) [_[https://www.facebook.com/ciedeuxpointun](https://www.facebook.com/ciedeuxpointun)_](https://www.facebook.com/ciedeuxpointun) **INFORMATIONS PRATIQUES – SAISON CULTURELLE** ESPACE ROGUET Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) / cultures.haute-garonne.fr 05 34 45 58 30 – Les jours de spectacle au 05 62 86 01 67 SPECTACLES Les spectacles sont gratuits dans la limite des places disponibles. Les conditions d’accueil et la jauge seront adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Nous vous invitons à vous renseigner avant votre venue sur les conditions d’accès sur le site [[https://cultures.haute-garonne.fr](https://cultures.haute-garonne.fr)](https://cultures.haute-garonne.fr) ou par téléphone au 05 34 45 58 30. MÉDIATIONS Les ateliers, séances scolaires, conférences sont gratuites mais soumis à réservation auprès de la Direction des Arts Vivants et Visuels, renseignement sur cultures.haute-garonne.fr ou au 05 34 45 58 30.

Théâtre [MAQUETTE]

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T18:30:00 2021-11-18T19:00:00;2021-11-19T17:30:00 2021-11-19T18:00:00