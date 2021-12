[ESPACE ROGUET] Si ce n’est toi, d’après l’œuvre d’Edward Bond – Cie Le Bruit des Gens Espace Roguet, 18 février 2022, Toulouse.

Espace Roguet, le vendredi 18 février 2022 à 20:30

**Résidence de création du 14 au 18 février** **Spectacle à 20h30** **Théâtre, farce tragique d’anticipation** _**À partir de 15 ans / Tout public**_ _**Durée : 1h10**_ _**L’accompagnement de**_ [_**la compagnie**_](https://www.facebook.com/cielebruitdesgens) _**est le fruit d’un partenariat avec le**_ [_**Théâtre du Pont-Neuf**_](https://www.theatredupontneuf.fr/)_**.**_ Si ce n’est toi se déroule en 2077, mais la réalité qui y est traitée est celle de notre monde, à peine déformée par une anticipation dystopique. L’action et les individus sont placés dans une société aseptisée, sécurisée, qui exclut tout défaut, toute déviance et toute altérité revendiquée. 18 juillet 2077. Jams et Sara sont mariés, ils sont unis sous le même toit, pour le meilleur (faire bloc contre les autres) et pour le pire (devoir partager l’espace). Au service de l’autorité, Jams patrouille, mais veille à ne pas se souiller au contact de « la racaille ». Cloitrée à la maison, Sara, quant à elle, entend sans cesse cogner à la porte mais il n’y a jamais personne derrière. Délire-t-elle ? Ce que l’on palpe chez les deux personnages, c’est la peur et un besoin maladif d’ordre et de sécurité. Or, un jour qu’on frappe, quelqu’un est là. Il dit être le frère de Sara et venir à pied depuis « l’autre côté du pays » là où le travail n’existe plus et où plus rien ne marche. Là aussi, où en dépit de toutes les règles, les gens ont conservé quelques photos sans doute aussi une certaine capacité à s’émouvoir. Cet instrument menace l’équilibre du couple, voire de la société tout entière. Mise en scène : Olivier Jeannelle Assistante mise en scène : Maëlle Nougaret Avec Soraya Bitard, Nathan Croquet, Yohann Villepastour Scénographie : Camille Bouvier Dramaturgie : Chloé Corbière Son : Aurel Garcia Costumes : Alice Thomas Lumières : Clélia Tournay Production / Diffusion : Loïc Mirouze et Chloé Corbière Crédit photo : Carine Saux Soutien : Conseil Départemental Haute-Garonne, Ville de Toulouse (en cours), Région Occitanie, Théâtre du Pont Neuf, La Brique Rouge, du Grenier à la Scène, Ville de Gaillac (en cours), Théâtre le Hangar **INFORMATIONS PRATIQUES – SAISON CULTURELLE** ESPACE ROGUET Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) / [cultures.haute-garonne.fr](https://cultures.haute-garonne.fr/) 05 34 45 58 30 – Les jours de spectacle au 05 62 86 01 67 SPECTACLES Les spectacles sont gratuits sans réservation dans la limite des places disponibles. Les conditions d’accueil et la jauge seront adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Théâtre, farce tragique d’anticipation

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-18T20:30:00 2022-02-18T21:40:00