[Espace Roguet] Sensibilisation à l’administration et au financement de projets culturels Espace Roguet Toulouse, samedi 6 avril 2024.

[Espace Roguet] Sensibilisation à l’administration et au financement de projets culturels Nouveauté cette saison, un cycle de trois rencontres dédié aux porteur-se-s de projets culturels ou d’utilité sociale entre 15 et 25 ans. Samedi 6 avril, 14h00 Espace Roguet Sur inscription

Sensibilisation à l’administration et au financement de projets culturels

Dédié aux jeunes porteur-euse-s de projet de 15 à 25 ans

Au programme :

Se structurer : Pourquoi et comment créer une association, comment la faire vivre et les erreurs à ne pas commettre

Gérer son budget : Construire un budget, se déclarer

Se financer : Focus sur les aides artistiques proposées par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, et autres moyens de financement (appel aux dons, cotisations, les sponsors, le mécénat…)

Intervenantes :

Bahrta Rodriguez Amari : Cheffe de service pour la vie associative et les sports au sein du Conseil départemental, dans le cadre de ses missions elle accompagne le tissu associatif dans ses actions quotidiennes, elle viendra vous sensibiliser à l’environnement administratif d’une association.

Cindy Houlès, animatrice culturelle au sein de la MJC Roguet, et Amélie Eminet, en charge de la programmation pour le Conseil départemental seront également présentes.

Proposé par les directions des Arts Vivants et Visuels, Enfance et Famille et Jeunesse du Conseil départemental de la Haute-Garonne en complicité avec la Mjc Roguet – Saint Cyprien.

▼INFORMATIONS PRATIQUES

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse

Gratuit sur inscription : 05 34 45 58 30 – contact.dav@cd31.fr

