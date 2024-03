[Espace Roguet] Sensibilisation à la communication et à la promotion de projets culturels Espace Roguet Toulouse, samedi 25 mai 2024.

[Espace Roguet] Sensibilisation à la communication et à la promotion de projets culturels Nouveauté cette saison, un cycle de trois rencontres dédié aux porteur-se-s de projets culturels ou d’utilité sociale entre 15 et 25 ans. Samedi 25 mai, 14h00 Espace Roguet Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T14:00:00+02:00 – 2024-05-25T17:00:00+02:00

Fin : 2024-05-25T14:00:00+02:00 – 2024-05-25T17:00:00+02:00

Sensibilisation à la communication et à la promotion de projets culturels

Dédié aux jeunes porteur-euse-s de projet de 15 à 25 ans

Au programme :

Communiquer : Les outils de promotion d'un projet, les dossiers de diffusion et production, les invitations, les contenus, quand et comment bien les utiliser

Communication digitale : Les réseaux sociaux, les teasers et les documents de communication spécifiques

: Les réseaux sociaux, les teasers et les documents de communication spécifiques Jeu de rôle : Mise en situation dans différents contextes professionnels, pitcher son projet, relances téléphoniques, postures lors des rencontres professionnelles…

Intervenante :

Maryline Vaurs : Forte de sa double casquette chargée de diffusion/programmatrice et de son expertise sur les fonctionnements des réseaux régionaux, elle met aujourd’hui son expérience au service de la montée en compétences des acteurices culturel-le-s et de la structuration de compagnies.

Cindy Houlès, animatrice culturelle au sein de la MJC Roguet, et Amélie Eminet, en charge de la programmation pour le Conseil départemental seront également présentes.

Proposé par les directions des Arts Vivants et Visuels, Enfance et Famille et Jeunesse du Conseil départemental de la Haute-Garonne en complicité avec la Mjc Roguet – Saint Cyprien.

▼INFORMATIONS PRATIQUES

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse

Gratuit sur inscription : 05 34 45 58 30 – contact.dav@cd31.fr

