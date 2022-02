[ESPACE ROGUET] Semaine Egalité Femmes/Hommes Espace Roguet, 9 mars 2022, Toulouse.

[ESPACE ROGUET] Semaine Egalité Femmes/Hommes

du mercredi 9 mars au dimanche 13 mars à Espace Roguet

**Événement organisé dans le cadre du dispositif « Égalité femmes hommes c’est + qu’un jour ! »** **Programmation de spectacles et de rencontres à l’Espace Roguet issus d’une étroite collaboration entre deux directions du Conseil départemental : Les Arts Vivants et Visuels et la Mission Égalité Femmes-Hommes.** ### **Mercredi 09 mars à 20h30** [Girls don’t cry invite « _Dans mon dessin_ » – Collectif offense](https://openagenda.com/espace-roguet/events/espace-roguet-dans-mon-dessin-anatomie-de-transition-collectif-offense?lang=fr&admin_nav%5Btitle%5D=&admin_nav%5Bplacename%5D=&admin_nav%5BlocationUid%5D=&admin_nav%5Bcity%5D=&admin_nav%5Bregion%5D=&admin_nav%5Bdepartment%5D=&admin_nav%5Bcountry%5D=&admin_nav%5Bstate%5D=all&admin_nav%5Bcontributor%5D=&admin_nav%5BcontributorUid%5D=&admin_nav%5BcontributorId%5D=&admin_nav%5Bpage%5D=1&admin_nav%5Bindex%5D=2&admin_nav%5Buid%5D=41205454) Performance multimédia, musicale, poétique À partir de 15 ans / Tout public Durée : 1h15 _Une soirée co-organisée par l’Association La Petite et le Conseil départemental de la Haute-Garonne_ _Dans Mon Dessin_ est une performance numérique, musicale et poétique qui questionne la transition de genre de l’artiste – son départ sans retour, et dresse le portrait intime d’une femme trans en lutte. ### **Vendredi 11 mars à 20h30** [_Cabaret Chez Germaine – épisode 1 « Viva la vulva »_ – Collectif Cocktail](https://openagenda.com/espace-roguet/events/espace-roguet-cabaret-chez-germaine-episode-1-viva-la-vulva-collectif-cocktail?lang=fr&admin_nav%5Btitle%5D=&admin_nav%5Bplacename%5D=&admin_nav%5BlocationUid%5D=&admin_nav%5Bcity%5D=&admin_nav%5Bregion%5D=&admin_nav%5Bdepartment%5D=&admin_nav%5Bcountry%5D=&admin_nav%5Bstate%5D=all&admin_nav%5Bcontributor%5D=&admin_nav%5BcontributorUid%5D=&admin_nav%5BcontributorId%5D=&admin_nav%5Bpage%5D=1&admin_nav%5Bindex%5D=10&admin_nav%5Buid%5D=53375930) Théâtre, chanson À partir de 12 ans / Tout public Durée : 1 heure _Chez Germaine_ est un cabaret théâtral et musical en plusieurs épisodes dans lequel deux ménagères déraisonnables font voler en éclat toutes les idées fausses sur le sexe dit “féminin”. ### **Samedi 12 mars à 9h30** [Rencontre professionnelle : « La parentalité dans le secteur artistique et culturel » – Le RAVIV et &Cie(s)](https://openagenda.com/espace-roguet/events/espace-roguet-rencontre-professionnelle-la-parentalite-dans-le-secteur-artistique-et-culturel?lang=fr&admin_nav%5Btitle%5D=&admin_nav%5Bplacename%5D=&admin_nav%5BlocationUid%5D=&admin_nav%5Bcity%5D=&admin_nav%5Bregion%5D=&admin_nav%5Bdepartment%5D=&admin_nav%5Bcountry%5D=&admin_nav%5Bstate%5D=all&admin_nav%5Bcontributor%5D=&admin_nav%5BcontributorUid%5D=&admin_nav%5BcontributorId%5D=&admin_nav%5Bpage%5D=1&admin_nav%5Bindex%5D=0&admin_nav%5Buid%5D=67859437&admin_nav%5Bfirst%5D=1) Gratuit sur inscription auprès du RAVIV Durée : 3h Suite au succès de la rencontre proposée en novembre 2021, le RAVIV – Réseau des Arts Vivants et &Cie(s) organisent un nouveau temps d’échange autour de la thématique de la parentalité dans notre secteur artistique et culturel. ### **Dimanche 13 mars à 16h** [_Le Fruit de la Connaissance_ – Groupe Wanda](https://openagenda.com/espace-roguet/events/espace-roguet-le-fuit-de-la-connaissances-groupe-wanda?lang=fr&admin_nav%5Btitle%5D=&admin_nav%5Bplacename%5D=&admin_nav%5BlocationUid%5D=&admin_nav%5Bcity%5D=&admin_nav%5Bregion%5D=&admin_nav%5Bdepartment%5D=&admin_nav%5Bcountry%5D=&admin_nav%5Bstate%5D=all&admin_nav%5Bcontributor%5D=&admin_nav%5BcontributorUid%5D=&admin_nav%5BcontributorId%5D=&admin_nav%5Bpage%5D=1&admin_nav%5Bindex%5D=1&admin_nav%5Buid%5D=80045379) Théâtre À partir de 13 ans / Tout public Durée : 1h Spectacle suivi d’un bord de scène Le Groupe Wanda adapte la BD de Liv Strömquist « _L’Origine du monde_ » pour parler du sexe féminin avec humour et précision. **INFORMATIONS PRATIQUES – SAISON CULTURELLE** ESPACE ROGUET Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) / [cultures.haute-garonne.fr](https://cultures.haute-garonne.fr) 05 34 45 58 30 – Les jours de spectacle au 05 62 86 01 67 SPECTACLES Les spectacles sont gratuits dans la limite des places disponibles. Les conditions d’accueil et la jauge seront adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Nous vous invitons à vous renseigner avant votre venue sur les conditions d’accès sur le site [[https://cultures.haute-garonne.fr](https://cultures.haute-garonne.fr)](https://cultures.haute-garonne.fr) ou par téléphone au 05 34 45 58 30. RENCONTRE PROFESSIONNELLE Jauge limite de 30 personnes Gratuit sur inscription auprès du RAVIV dans la limite des places disponibles. Retrouvez toute la programmation sur [[https://www.haute-garonne.fr/service/espace-roguet](https://www.haute-garonne.fr/service/espace-roguet)](https://www.haute-garonne.fr/service/espace-roguet) .

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles, en fonction du protocole sanitaire en vigueur.

Ateliers, spectacles, conférences

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T20:30:00 2022-03-09T21:45:00;2022-03-11T20:30:00 2022-03-11T21:30:00;2022-03-12T09:30:00 2022-03-12T12:30:00;2022-03-13T16:00:00 2022-03-13T17:00:00