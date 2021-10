[ESPACE ROGUET] Semaine Égalité Femmes-Hommes Espace Roguet, 22 novembre 2021, Toulouse.

[ESPACE ROGUET] Semaine Égalité Femmes-Hommes

du lundi 22 novembre au dimanche 28 novembre à Espace Roguet

Événement organisé dans le cadre du dispositif « Égalité femmes hommes c’est + qu’un jour ! » initialement prévu en mars 2021 reporté en novembre 2021. Programmation de spectacles, rencontres, ateliers à l’Espace Roguet issus d’une étroite collaboration entre deux directions du Conseil départemental : Les Arts Vivants et Visuels et la Mission Égalité Femmes-Hommes. Lundi 22 au mercredi 24 novembre de 9h à 17h ——————————————– [**Atelier “Se renforcer et s’affirmer”**](https://openagenda.com/espace-roguet/events/mediation-culturelle-semaine-egalite-femmes-hommes-affirmez-votre-pouvoir-dagir?lang=fr&admin_nav%5Btitle%5D=&admin_nav%5Bplacename%5D=&admin_nav%5BlocationUid%5D=&admin_nav%5Bcity%5D=&admin_nav%5Bregion%5D=&admin_nav%5Bdepartment%5D=&admin_nav%5Bcountry%5D=&admin_nav%5Bstate%5D=all&admin_nav%5Bcontributor%5D=&admin_nav%5BcontributorUid%5D=&admin_nav%5BcontributorId%5D=&admin_nav%5Bpage%5D=1&admin_nav%5Bindex%5D=8&admin_nav%5Buid%5D=69957478) Ariane Gaillard: Autrice, interprète de la Cie M.O.A / Maité Dzudzevic: Formatrice Association La Petite Public: Groupe de 12 femmes majeures Ateliers, mises en situation, techniques de conscience corporelle vont rythmer ces trois journée avec comme objectif de permettre aux participantes de renforcer leur estime d’elles-mêmes et s’affirmer au quotidien. Durant ces 3 journées, un groupe de femmes de tous horizons sera accompagné d’un duo : une formatrice et une artiste Jeudi 25 novembre —————– ### Journée dédiée aux professionnel·les du secteur culturel [*** 9h: workshop “Ré(agir) face au sexisme dans le secteur culturel”**](https://openagenda.com/espace-roguet/events/mediation-culturelle-semaine-egalite-femmes-hommes-reagir-face-au-sexisme?lang=fr&admin_nav%5Btitle%5D=&admin_nav%5Bplacename%5D=&admin_nav%5BlocationUid%5D=&admin_nav%5Bcity%5D=&admin_nav%5Bregion%5D=&admin_nav%5Bdepartment%5D=&admin_nav%5Bcountry%5D=&admin_nav%5Bstate%5D=all&admin_nav%5Bcontributor%5D=&admin_nav%5BcontributorUid%5D=&admin_nav%5BcontributorId%5D=&admin_nav%5Bpage%5D=1&admin_nav%5Bindex%5D=7&admin_nav%5Buid%5D=79655180) Maité Dzudzevic: Formatrice Association La Petite Public: 10 participantes professionnelles (artiste, chargée de diffusion, chargée de production, régisseuse, technicienne…) Durée: 4h Gratuit sur inscription 05 34 45 58 30 La Petite propose, dans cet atelier “_Réagir face au sexisme_”, une approche créative basée sur des méthodes prédagogiques actives et collaboratives qui favorisent la prise de conscience des savoirs et des ressources de chacune, les échanges entre praticipant·es et la transmission de savoir-faire [*** 14h: Rencontre “La parentalité dans le secteur artistique et culturel: quelles organisations mises en place pour associer vie personnelle et vie professionnelle?”**](https://openagenda.com/espace-roguet/events/mediation-culturelle-semaine-egalite-femmes-hommes-la-parentalite-dans-le-secteur-artistique-et-culturel) RAVIV: Réseau des Arts Vivants Public: 12 participant·es professionnel·les Durée: 3h Gratuit sur inscription 05 34 45 58 30 Comment nous, artistes, technicien·nes, chargé·es de production, chargé·es d’administration, etc…, nous nous organisons pour faire coïncider vie professionnelle et vie familiale? Nous nous invitons à venir échanger sur ces sujets, à apporter vos témoinages, vos organisations et re-questionner le rapport à nos métiers. Vendredi 26 novembre ——————– * 13h30 : Atelier d’autodéfense féministe pour adultes en mixité choisie sans hommes cisgenre* Ici pas de cours d’arts martiaux, encore moins de recettes miracles mais une boîte à outils à partager entre personnes concernées par le sexisme et les violences de genre. Pratiquer l’autodéfense féministe, c’est se créer collectivement une large palette d’outils et de stratégies verbales, mentales, émotionnelles et physiques et s’entraîner à se défendre au quotidien. Aucune condition physique particulière n’est nécessaire pour participer à l’atelier. Aucune tenue vestimentaire n’est imposée. Venez masquéEs comme vous êtes, les ressources sont en vous ! *Cisgenre : personne dont le genre est conforme à celui qui lui a été assigné à la naissance. Terme opposé à celui de transgenre. Public : en mixité choisie sans garçons cisgenre Inscription : [faireface.inscription@gmail.com](mailto:faireface.inscription@gmail.com) [*** 19h: Comme une Fille – Cie Origine**](https://openagenda.com/espace-roguet/events/espace-roguet-comme-une-fille-cie-origine?lang=fr&admin_nav%5Btitle%5D=&admin_nav%5Bplacename%5D=&admin_nav%5BlocationUid%5D=&admin_nav%5Bcity%5D=&admin_nav%5Bregion%5D=&admin_nav%5Bdepartment%5D=&admin_nav%5Bcountry%5D=&admin_nav%5Bstate%5D=all&admin_nav%5Bcontributor%5D=&admin_nav%5BcontributorUid%5D=&admin_nav%5BcontributorId%5D=&admin_nav%5Bpage%5D=1&admin_nav%5Bindex%5D=6&admin_nav%5Buid%5D=56853934) Apéro-Mouvementé – Danse Public: à partir de 14 ans Durée: 30min Comme une Fille est un solo sur l’hypersexualisation des filles et des femmes, et sur leur légitimité dans ce qu’elles entreprennent. Entre voix et danse, ce spectacle invitera le public à rire d’abord… puis à se questionner. _Organisé dans le cadre des Apéros Mouvementés portés par la Boîte à Pandore._ [*** 20h: “Même si ça brûle” de et avec Anne Lefèvre**](https://openagenda.com/espace-roguet/events/espace-roguet-comme-une-fille-cie-origine?lang=fr&admin_nav%5Btitle%5D=&admin_nav%5Bplacename%5D=&admin_nav%5BlocationUid%5D=&admin_nav%5Bcity%5D=&admin_nav%5Bregion%5D=&admin_nav%5Bdepartment%5D=&admin_nav%5Bcountry%5D=&admin_nav%5Bstate%5D=all&admin_nav%5Bcontributor%5D=&admin_nav%5BcontributorUid%5D=&admin_nav%5BcontributorId%5D=&admin_nav%5Bpage%5D=1&admin_nav%5Bindex%5D=6&admin_nav%5Buid%5D=56853934) Théâtre Public: à partir de 14 ans Durée: 1h Le 21 avril 1944, elle a obtenu le droit de vote, non? En 1965, le droit d’ouvrir un compte bancaire? Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, non? Juin 2020, allo 3919, j’écoute! Samedi 27 novembre —————— 9h30 : Atelier d’autodéfense féministe pour adolescent.e.s de 12-14 ans en mixité choisie sans garçons cisgenre* Ici pas de cours d’arts martiaux, encore moins de recettes miracles mais une boîte à outils à partager entre personnes concernées par le sexisme et les violences de genre. Au cours de ce stage, nous abordons des techniques simples et efficaces pour réagir par la parole et par le geste, apprendre à poser des limites. Avec des jeux de rôles et des exercices corporels, nous réfléchissons ensemble aux messages non verbaux et aux conditionnements sociaux qui nous construisent. Un apprentissage collectif de techniques et des échanges dans un espace convivial et interactif. *Cisgenre : personne dont le genre est conforme à celui qui lui a été assigné à la naissance. Terme opposé à celui de transgenre. Public : en mixité choisie sans garçons cisgenre, adolescent.e.s de 12 à 14 ans Inscription : [faireface.inscription@gmail.com](mailto:faireface.inscription@gmail.com) [*** 14h30: Débat participatif** **X, Y et moi?**](https://openagenda.com/espace-roguet/events/espace-roguet-x-y-et-moi-cie-lan-01?lang=fr&admin_nav%5Btitle%5D=&admin_nav%5Bplacename%5D=&admin_nav%5BlocationUid%5D=&admin_nav%5Bcity%5D=&admin_nav%5Bregion%5D=&admin_nav%5Bdepartment%5D=&admin_nav%5Bcountry%5D=&admin_nav%5Bstate%5D=all&admin_nav%5Bcontributor%5D=&admin_nav%5BcontributorUid%5D=&admin_nav%5BcontributorId%5D=&admin_nav%5Bpage%5D=1&admin_nav%5Bindex%5D=4&admin_nav%5Buid%5D=68010735) Public: à partir de 12 ans Durée: 50min + temps d’échange Saviez-vous que les femelles manchots se prostituent pour des cailloux? Qu’un bébé sur dix est conçu dans un lit Ikea? Que selon un rapport du Conseil de l’Europe, le couple tue plus que le cancer, la route et la guerre? D’où vienne les inégalités? Comment les combattre? Dimanche 28 novembre ——————– [*** 16h30: Péronnille – Compagnie Dis donc**](https://openagenda.com/espace-roguet/events/espace-roguet-peronille-cie-dis-donc?lang=fr&admin_nav%5Btitle%5D=&admin_nav%5Bplacename%5D=&admin_nav%5BlocationUid%5D=&admin_nav%5Bcity%5D=&admin_nav%5Bregion%5D=&admin_nav%5Bdepartment%5D=&admin_nav%5Bcountry%5D=&admin_nav%5Bstate%5D=all&admin_nav%5Bcontributor%5D=&admin_nav%5BcontributorUid%5D=&admin_nav%5BcontributorId%5D=&admin_nav%5Bpage%5D=1&admin_nav%5Bindex%5D=3&admin_nav%5Buid%5D=82644553) Théâtre musique clownesque Public: à partir de 5ans Durée: 50min C’est à travers trois épreuves que Péronnille va apprendre à se connaître pour mieux rencontrer l’autre; et surtout découvrir que l’amour n’est pas toujours là où on l’attend… **INFORMATIONS PRATIQUES – SAISON CULTURELLE** ESPACE ROGUET Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) / cultures.haute-garonne.fr 05 34 45 58 30 – Les jours de spectacle au 05 62 86 01 67 SPECTACLES Les spectacles sont gratuits dans la limite des places disponibles. Les conditions d’accueil et la jauge seront adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Nous vous invitons à vous renseigner avant votre venue sur les conditions d’accès sur le site [[https://cultures.haute-garonne.fr](https://cultures.haute-garonne.fr)](https://cultures.haute-garonne.fr) ou par téléphone au 05 34 45 58 30. MÉDIATIONS Les ateliers, séances scolaires, conférences sont gratuites mais soumis à réservation auprès de la Direction des Arts Vivants et Visuels, renseignement sur cultures.haute-garonne.fr ou au 05 34 45 58 30.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles, en fonction du protocole sanitaire en vigueur.

Ateliers, rencontres professionnelles, spectacles

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-22T09:00:00 2021-11-22T17:00:00;2021-11-23T09:00:00 2021-11-23T17:00:00;2021-11-24T09:00:00 2021-11-24T17:00:00;2021-11-25T09:00:00 2021-11-25T17:00:00;2021-11-26T09:00:00 2021-11-26T17:00:00;2021-11-26T19:00:00 2021-11-26T19:30:00;2021-11-26T19:30:00 2021-11-26T21:00:00;2021-11-27T09:00:00 2021-11-27T17:00:00;2021-11-28T09:00:00 2021-11-28T17:30:00