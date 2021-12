[ESPACE ROGUET] SELS – Théâtre 2 l’Acte Espace Roguet, 14 janvier 2022, Toulouse.

Espace Roguet, le vendredi 14 janvier 2022 à 20:30

**Résidence de création du 10 au 14 janvier** **Spectacle à 20h30** _**A partir de 12 ans / Tout public**_ _**Durée : 1h**_ Les 2 personnages du spectacle, 2 femmes, sont enfermées dans une penderie. Depuis combien de temps ? Elles ne le savent pas. Un jour, à une époque indéfinie, on a obligé les habitants des villes et des campagnes à s’enfermer chez eux. Le pays est en guerre. Contre qui ? Contre quoi ? Un ennemi invisible et d’autant plus dangereux. Elles ont obéi. Depuis elles vivent là dans l’obscurité, n’osant plus mettre le nez dehors, tétanisées par la peur. Un peu à la façon de ces anciens soldats japonais cachés sur une île et croyant 30 ans après l’armistice que la guerre continuait. Mais il faut bien « passer le temps » ; alors elles réveillent leurs papilles, se lèchent les babines, empoignent salières et poivrières à bras le corps et partent à la recherche des meilleurs moments de leur existence. Commence une partie de ping-pong avec sels en lieu et place de la balle. Elles se souviennent, elles inventent, elles se racontent des histoires, elles font du théâtre en somme. Imaginaire et poésie entrent en scène. Elles quittent leur penderie pour entrer dans un espace extérieur magique ; des projections vidéos ouvrent sur un monde de lumière. Pourtant l’ennemi guette tout autour, insaisissable, inquiétant. Il se manifeste par des sons (sirènes de police, d’ambulances, bruits d’explosion etc). La PEUR alors pénètre à nouveau par tous les pores de leur peau, une peur non identifiable, qui prend aux « tripes ». Mais elles résistent et savent répondre aux injonctions d’interdictions … Porteuse du projet et proposition scénique : Marie-Angèle Vaurs Texte : Marie-Angèle Vaurs et Carol Larruy Interprètes : Marie-Angèle Vaurs et Carol Larruy Images et vidéo : Bruno Wagner Son et lumière : Yarol Stuber-Ponsot Musique originale : LOCO Composée par Rodrick Barillot Allais, interprétée par l’Orchestre Nobis sous la direction de R.B Allais Regard marionnettique : Olivia Morin Direction d’actrices : Michel Mathieu Crédit Photo : [Théâtre2l’acte](http://theatre2lacte.com) Soutien : Scène Périphérique Le RING, Cave Poésie René Gouzenne, L’Usine de Mazères du Salat ### **Action culturelle** Représentation pour les collégien.nes le jeudi 13 janvier à 14h30 Gratuit sur inscription. **INFORMATIONS PRATIQUES – SAISON CULTURELLE** ESPACE ROGUET Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) / [cultures.haute-garonne.fr](https://cultures.haute-garonne.fr/) 05 34 45 58 30 – Les jours de spectacle au 05 62 86 01 67 SPECTACLES Les spectacles sont gratuits sans réservation dans la limite des places disponibles. Les conditions d’accueil et la jauge seront adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. MÉDIATIONS Les ateliers, séances scolaires, conférences sont gratuites mais soumis à réservation auprès de la Direction des Arts Vivants et Visuels, renseignement sur cultures.haute-garonne.fr ou au 05 34 45 58 30. .

Entrée gratuite sans réservation dans la limite des places disponibles, en fonction du protocole sanitaire en vigueur.

Théâtre

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne



