[Espace Roguet – Rencontre professionnelle] « La parentalité dans le secteur artistique et culturel »

« **La parentalité dans le secteur artistique et culturel »** **Rencontre professionnelle à 9h30** _Nous prévoyons un temps d’accueil de 9h30 à 10h_ _**Durée : 3h**_ _**Public**_ : Cette rencontre est ouverte à toutes les personnes qui souhaitent partager des expériences, des questionnements, s’inspirer de pratiques existantes, en proposer, en inventer ou créer des liens. Suite au succès de la rencontre proposée en novembre 2021, le RAVIV – Réseau des Arts Vivants et &Cie(s) organisent un nouveau temps d’échange autour de la thématique de la parentalité dans notre secteur artistique et culturel. _**Gratuit sur inscription auprès du Raviv**_ **INTERVENANT·ES** * [**RAVIV**](http://www.raviv-tlse.org/) est un réseau de professionnel·les du spectacle vivant qui met en place des projets de mutualisations de moyens, de compétences, de savoirs et savoir-faire, initiées et portées par ses membres. Le réseau embrasse les notions d’équité, de solidarité et d’égalité pour structurer et développer le secteur artistique et culturel de Toulouse et ses alentours en s’inscrivant dans l’Économie Sociale et Solidaire. * [**L’association &Cie(s)**](https://www.etcompagnies.org/) accompagne des équipes artistiques au développement de leurs projets de spectacles vivants dans une conscience collective du respect de l’individu et la prise en compte de l’impact social, sociétal et environnemental. Une de nos missions consiste en la mise en place d’actions pour l’amélioration des conditions de travail. La parentalité, l’égalité femmes, hommes et non binaires ainsi que la lutte contre les violences sont au cœur de nos projets. _**D’autres intervenant·es sont en cours de confirmation.**_ **INFORMATIONS PRATIQUES – SAISON CULTURELLE** ESPACE ROGUET Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) / [[cultures.haute-garonne.fr](cultures.haute-garonne.fr)](cultures.haute-garonne.fr) 05 34 45 58 30 – Les jours de spectacle au 05 62 86 01 67 RENCONTRE PROFESSIONNELLE Jauge limite de 30 personnes [Gratuit sur inscription auprès du RAVIV](https://ravivtlse.quickconnect.to/d/s/nMB4kvsI73ot2iJcGP0BHFx8F4zcn6H5/VDXPlw9-EbwduOSM1pwRwxJ7ZjVIem8t-ALBAQfLJRQk?fbclid=IwAR3tcrcHT-7EPUfU9pqK9wsJ4NOI_Bceh-XSTXxY30Duxse7WKuOx1mTyAY) dans la limite des places disponibles Retrouvez toute la programmation sur [[https://www.haute-garonne.fr/service/espace-roguet](https://www.haute-garonne.fr/service/espace-roguet)](https://www.haute-garonne.fr/service/espace-roguet)

Rencontre professionelle proposée par le RAVIV et &Cies(s) – organisée dans le cadre de la Semaine Égalité Femmes/Hommes

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T09:30:00 2022-03-12T12:30:00