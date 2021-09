[Espace Roguet – Rencontre professionnelle] “La parentalité dans le secteur artistique et culturel” Espace Roguet, 25 novembre 2021, Toulouse.

Espace Roguet, le jeudi 25 novembre à 14:00

**Événement organisé dans le cadre du dispositif «** [**Égalité femmes hommes c'est + qu'un jour !**](https://openagenda.com/espace-roguet/events/espace-roguet-semaine-egalite-femmes-hommes-a-lespace-roguet?lang=fr&admin_nav%5Btitle%5D=&admin_nav%5Bplacename%5D=&admin_nav%5BlocationUid%5D=&admin_nav%5Bcity%5D=&admin_nav%5Bregion%5D=&admin_nav%5Bdepartment%5D=&admin_nav%5Bcountry%5D=&admin_nav%5Bstate%5D=all&admin_nav%5Bcontributor%5D=&admin_nav%5BcontributorUid%5D=&admin_nav%5BcontributorId%5D=&admin_nav%5Bpage%5D=1&admin_nav%5Bindex%5D=13&admin_nav%5Buid%5D=14087282) **» initialement prévu en mars 2021 reporté en novembre 2021.** **Programmation de spectacles, rencontres, ateliers à l'Espace Roguet issus d'une étroite collaboration entre deux directions du Conseil départemental : Les Arts Vivants et Visuels et la Mission Égalité Femmes-Hommes.** Dans le cadre de la Semaine pour l'égalité Femme-Homme proposée à l'Espace Roguet, le RAVIV – Réseau des Arts Vivants organise une rencontre sur la parentalité dans notre secteur artistique et culturel. Comment nous, artistes, technicien·nes, chargé·e de production, chargé·e d'administration, etc., nous nous organisons pour faire coïncider vie professionnelle et vie familiale ? Quels modèles mettons-nous en place pour que chaque personne d'un foyer ait les mêmes chances professionnelles ? Comment organisons-nous nos carrières professionnelles en tant que femme et homme ? **POUR QUI ?** Artistes, technicien·nes, chargé·e de production, chargé·e d'administration **LE DÉROULÉ** Jeudi 25 novembre de 14h à 17h Nous vous invitons à venir échanger sur ces sujets, à apporter vos témoignages, vos organisations et à re-questionner le rapport à nos métiers. **INTERVENANT·ES** RAVIV est un réseau solidaire ET participatif de structures du spectacle vivant qui travaille sur : * Structuration professionnelle et montée en compétence des membres : partage d'informations, d'expériences et de savoir-faire ; … * Mise en place de projets de mutualisation : mise à disposition de locaux administratifs, de locaux de répétition et de lieux de stockage au service des adhérent.es, en partenariat avec les institutions françaises et structures compétentes

Participation gratuite sur inscription à la Direction des Arts Vivants et Visuels contact.dav@cd31.fr / 05 34 45 58 30 / https://cultures.haute-garonne.fr/

Rencontre professionelle proposée par RAVIV- organisée dans le cadre de la Semaine Égalité Femmes-Hommes

