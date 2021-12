[ESPACE ROGUET] RED – Compagnie AQUÍ Macorina Espace Roguet, 28 janvier 2022, Toulouse.

Espace Roguet, le vendredi 28 janvier 2022 à 20:30

**Résidence de création du 24 au 28 janvier** **Spectacle à 20h30** _**À partir de 16 ans / Tout public**_ _**Durée : 20min**_ _RED_ n’est pas une création figée mais avant tout un prétexte à la réflexion et au dialogue, partant de notre discipline qu’est le tango pour questionner les discriminations de genre, qui vont au-delà du tango. Ce projet est né à la suite d’une résidence pluridisciplinaire dans un but de recherche autour des thèmes du consentement et de la liberté dans le tango argentin. Cette résidence a permis de mettre en lumière les violences de genre véhiculées par le tango et de trouver des bases de réflexion pour faire évoluer celui-ci. _RED_, filet en espagnol, représente ces cages induites par les codes, les traditions et les paroles de tango enfermant femmes et hommes dans des rôles de dominants-dominées, mais _RED_ c’est aussi le réseau, la toile qui se tisse entre les disciplines, les époques et les genres pour aller vers un tango plus respectueux et égalitaire. Mise en scène : [Marina Carranza](https://marinacarranza.com/creations/) Interprètes : Clément Broucke, Bassem Fakhfakh, Lulu Koren, Ruth Steinthal et Virginia Uva. Son et lumière : Rémi Dubot Crédit Photo : Marilina Prigent Soutien : Association Yemaya, Association Palanca, MJC Pont des Demoiselles, Centre Culturel Bellegarde, Conseil départemental de la Haute-Garonne. **INFORMATIONS PRATIQUES – SAISON CULTURELLE** ESPACE ROGUET Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) / [cultures.haute-garonne.fr](https://cultures.haute-garonne.fr/) 05 34 45 58 30 – Les jours de spectacle au 05 62 86 01 67 SPECTACLES Les spectacles sont gratuits sans réservation dans la limite des places disponibles. Les conditions d’accueil et la jauge seront adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. .

Théâtre danse, tango argentin, cirque, musique

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne



