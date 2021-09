Toulouse Espace Roguet Haute-Garonne, Toulouse [ESPACE ROGUET] Promenade insolite – Street Art ! Espace Roguet Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### _**Organisé dans le cadre du Lancement de saison 2021-2022 de l’Espace Roguet !**_ Levez la tête, partez à la découverte des trésors cachés street art de Saint-Cyprien en présence de l’artiste Toncé, graffeur implanté dans le quartier ! Rendez-vous à l’espace Roguet le 18 ou 19 septembre à 16h. **_Programme du week-end de lancement_** **_Samedi 18 septembre_** _* 16h : Promenade insolite – Street Art !_ _* 18h :_ [_Visite guidée urbotanique ! Cie Figure Libre_](https://cultures.haute-garonne.fr/spectacles/?oaq%5Bfrom%5D=2021-09-18&oaq%5Bto%5D=2021-09-18&oaq%5Buid%5D=69619789) _*_ _19h30_ [_Lancement de la Saison culturelle 2021-2022_](https://openagenda.com/espace-roguet/events/espace-roguet-lancement-de-la-saison-2021-2022?lang=fr&admin_nav%5Btitle%5D=&admin_nav%5Bplacename%5D=&admin_nav%5BlocationUid%5D=&admin_nav%5Bcity%5D=&admin_nav%5Bregion%5D=&admin_nav%5Bdepartment%5D=&admin_nav%5Bcountry%5D=&admin_nav%5Bstate%5D=all&admin_nav%5Bcontributor%5D=&admin_nav%5BcontributorUid%5D=&admin_nav%5BcontributorId%5D=&admin_nav%5Bpage%5D=1&admin_nav%5Bindex%5D=15&admin_nav%5Buid%5D=99834868) **_Dimanche 19 septembre_** _* 10h :_ [_Cité Roguet, La modernité mise en jeu_](https://openagenda.com/espace-roguet/events/espace-roguet-cite-roguet-la-modernite-mise-en-jeu-visite) _* 16h : Promenade insolite – Street Art !_

Entrée gratuite SUR RÉSERVATION dans la limite des places disponibles, en fonction du protocole sanitaire en vigueur.

En précence de l’artiste Toncé. Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne

