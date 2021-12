[ESPACE ROGUET] OPA! – Cie VASISTDAS Espace Roguet, 22 janvier 2022, Toulouse.

Espace Roguet, le samedi 22 janvier 2022 à 20:30

**_Cette soirée est organisée dans le cadre de la programmation des Chemins de la République du Conseil départemental de la Haute-Garonne. Le spectacle OPA ! questionne notre responsabilité envers les enfants d’aujourd’hui et demain, il sera suivi d’un échange débat avec la comédienne, et deux historiens dont du Mémorial de la Shoah. Il questionne aussi notre responsabilité envers les enfants d’aujourd’hui et demain._** **Résidence de création du 25 au 30 septembre** **Spectacle à 20h30** _**À partir de 13 ans / Tout public**_ _**Durée : 1h + débat**_ Une femme en conflit avec le passé de son grand-père allemand enquête sur celui-ci pour mieux accepter cette filiation. ElIe est partagée entre son sentiment d’une profonde tristesse et sa responsabilité dans la transmission. D’après Boris Cyrulnik, le silence traumatise et le « trop parler » aussi. Alors que faut-il faire ? Des conférences ? Des expositions ? Des spectacles, pour mettre en lumière sans recréer le ? C’est ce qui a décidé de faire sur scène la comédienne-marionnettiste. Elle pose un nouveau regard sur l’Histoire et son histoire pour tenter de construire un avenir plus éclairé pour mieux l’affronter. De et Avec Ilka Vierkant Texte : Ilka Vierkant et Bernadette Pourquié Musique composée et interpretée par Eugenie Ursch et Axel AVP Regard extérieur : Ulrich Funke Lumière : Patrick Cunha Son : Axel AVP Crédit Photo : Francis Fourcou [[https://vimeo.com/506780780](https://vimeo.com/506780780)](https://vimeo.com/506780780) Soutien : Goethe Institut Toulouse, Département de la Haute-Garonne **INFORMATIONS PRATIQUES – SAISON CULTURELLE** ESPACE ROGUET Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) / [cultures.haute-garonne.fr](https://cultures.haute-garonne.fr/) 05 34 45 58 30 – Les jours de spectacle au 05 62 86 01 67 SPECTACLES Les spectacles sont gratuits sans réservation dans la limite des places disponibles. Les conditions d’accueil et la jauge seront adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. .

Entrée gratuite sans réservation dans la limite des places disponibles, en fonction du protocole sanitaire en vigueur.

Proposé dans le cadre des Chemins de la République « Les Témoins de l’Histoire » Mémoire des génocides du XXème siècle porté par le Conseil départemental de la Haute-Garonne.

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse



