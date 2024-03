[Espace Roguet] Nuit du Slam Espace Roguet Toulouse, samedi 16 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T16:00:00+01:00 – 2024-03-16T23:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T16:00:00+01:00 – 2024-03-16T23:30:00+01:00

Nuit du slam

Slam | Poésie | Rap

Tout public

En partenariat avec l’Association Contre-Courant.

Événement disponible en LSF.

Les Nuits du slam, festival itinérant, retournent à l’Espace Roguet, pour mettre en avant le slam, la poésie et la culture hip-hop en langue des signes. L’après-midi commencera par une scène ouverte, puis le public assistera à deux restitutions d’ateliers, la première sur de l’expression corporelle et poétique, la seconde sur des créations d’amateurs dirigée par l’artiste Sebseb, le tout entrecoupé d’une scène spoken.

En soirée, les artistes Jérôme Pinel et Antoine Faure dit Tô s’associeront pour un slam sauvage impromptu avant le concert de Ange, slameur engagé et conscient aux textes revendicatifs. Pour clôturer la soirée, ce sera au tour du groupe La Pietà de performer leur slam post punk aux arrangements électro.

La soirée sera entièrement signée (LSF) et accessible avec un système d’aide à l’écoute. L’Espace Roguet est équipé d’un système d’amplification sonore Opus Technologies. Pour les spectateur-rice-s non appareillé-e-s, 5 casques seront disponibles à l’accueil. Il y aura la possibilité de se restaurer sur place grâce à la présence d’une buvette et restauration.

https://www.facebook.com/ange.minkala/?locale=fr_FR

https://www.jesuislapieta.com/

https://youtu.be/a6u0Gi43tZo

▼INFORMATIONS PRATIQUES

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse

05 34 45 58 30 – contact.dav@cd31.fr

Les spectacles sont gratuits dans la limite des places disponibles.

Les billets sont à retirer à l’entrée 30 minutes avant le début des spectacles. Les billets seront uniquement remis aux personnes présentes physiquement. Les spectacles commencent à l’heure.

Les représentations scolaires et professionnelles sont soumises à réservation.

