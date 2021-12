[ESPACE ROGUET] Nuit du Slam Espace Roguet, 19 mars 2022, Toulouse.

[ESPACE ROGUET] Nuit du Slam

Espace Roguet, le samedi 19 mars 2022 à 17:00

_**Le festival Nuits du slam est un événement itinérant national mettant en valeur la poésie moderne, vivante et préformée. Porté en région par l’association Contre-courant lors de la semaine de la langue française et de la francophonie, la programmation est accessible aux personnes malentendantes.**_ * **17h Scènes ouvertes en musique** Ouvertes à tout.e.s (inscription sur place) * **18h30 Restitution ateliers** Les participant·es aux différents ateliers proposés dans le cadre de la Nuit du slam viendront présenter une restitution de textes autour de l’absurde accompagnée d’une mise en musique corporelle. * **19h Scènes ouvertes en musique** Ouvertes à tout.e.s (inscription sur place) * **21h Monologues d’un code Barre** Performance Solitaire en duo / Poésie Brute Jérôme Pinel présente toute une série de textes autour de la folie ordinaire avec sa complice signeuse et chansigneuse Laety Tual. On rit de l’absurdité, on serre les dents parfois. Crédit photo : EZILDA PELISSIER * **22h La Pietà** Slam rockeuse La Pietà croise la rage du punk et la verve du rap, c’est une boule d’énergie qui boxe avec les mots et les sons. Ce spectacle est accompagné par Carlos Careira en chansign. **INFORMATIONS PRATIQUES – SAISON CULTURELLE** ESPACE ROGUET Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) / [cultures.haute-garonne.fr](https://cultures.haute-garonne.fr/) 05 34 45 58 30 – Les jours de spectacle au 05 62 86 01 67 SPECTACLES Les spectacles sont gratuits sans réservation dans la limite des places disponibles. Les conditions d’accueil et la jauge seront adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Entrée gratuite sans réservation dans la limite des places disponibles, en fonction du protocole sanitaire en vigueur.

Scènes ouvertes, performance, concert

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T17:00:00 2022-03-19T23:00:00