[Espace Roguet] Nuit du Slam 2021 Toulouse en LIVE Espace Roguet, 20 mars 2021-20 mars 2021, Toulouse.

Espace Roguet, le samedi 20 mars à 19:00

**LIVE FACEBOOK DÈS 19H !**

_**Soirée intégralement signée en LSF**_

_**Depuis 2018, un lien étroit s’est tissé avec Contre Courant, association organisatrice de la Nuit du Slam en Occitanie.**_

_**Pour cette édition 2021 à Toulouse, le Conseil départemental acceuille la Nuit du Slam à l’Espace Roguet pour une soirée en live sur les réseaux sociaux :**_

[_[https://www.facebook.com/contre.courant.asso](https://www.facebook.com/contre.courant.asso)_](https://www.facebook.com/contre.courant.asso)

[_[https://www.facebook.com/nuitsduslam](https://www.facebook.com/nuitsduslam)_](https://www.facebook.com/nuitsduslam)

[[https://www.facebook.com/CulturesHG](https://www.facebook.com/CulturesHG)](https://www.facebook.com/CulturesHG)

**SCENE SPOKEN WORD**

C’est une scène spoken word qui ouvrira la première des deux soirées toulousaines le 20 mars 2021.

Accompagnés des musiciens Laurent Avizou et Frédéric Cavallin, les slameurs participants auront 3 minutes pour faire entendre leurs textes/voix sur la scène de l’Espace Roguet.

**CRÉATION CROISÉE**

Rencontre Langue des Signes, Langues des Mots

Dans le cadre de cet événement, créatrices et créateurs sourd.e.s et entendant.e.s vont participer à une expérience singulière à l’occasion d’une résidence de création du 15 au 20 mars 2021.

Accompagné.e.s de deux artistes Laëty Tual (chansigne) et Tô (poète, musicien, interprète), cette semaine de travail d’écriture se finalisera par une restitution en ligne lors de la Nuit du Slam de Toulouse.

**L’ENVOUTANTE**

Une voix, une batterie, des textures électroniques. Un propos brut qui questionne avec finesse et précision les vicissitudes de notre quotidien. Pour peu qu’on verse sans complexe dans un idéalisme obsessionnel, la vue d’en haut mérite le détour, sauvage et sans compromis, pour rallumer les profondeurs.

**TÔ – ORPHEE SANS FREIN**

Chanson électro

Des cris d’alerte, des chansons d’amour, des images pour raconter la route humaine.

A l’aide d’une guitare, d’un mini piano, de menues percussions et de beat-box, Tô joue une musique chaude et dansante proche du dub, de la techno, d’un pop rock métissé.

Hors case, hors limite de style et de format, il incarne un Orphée du temps présent, sombre et solaire.

Sombre comme l’époque et solaire comme le désir de renaître encore et toujours.

Découvrir Frédéric Cavallin: [[https://anticyclone.eu/anticyclogenese/les-musiciens](https://anticyclone.eu/anticyclogenese/les-musiciens)](https://anticyclone.eu/anticyclogenese/les-musiciens)

Découvrir Laurent Avizou: [[https://www.facebook.com/laurent.avizou.9](https://www.facebook.com/laurent.avizou.9)](https://www.facebook.com/laurent.avizou.9)

Découvrir L’Envoutante: [[https://www.facebook.com/lenvoutante](https://www.facebook.com/lenvoutante)](https://www.facebook.com/lenvoutante)

[[https://www.lenvoutante.com/](https://www.lenvoutante.com/)](https://www.lenvoutante.com/)

Découvrir Tô: [[https://www.facebook.com/antoinefaureto](https://www.facebook.com/antoinefaureto)](https://www.facebook.com/antoinefaureto)

[[https://www.antoinefaureto.com/](https://www.antoinefaureto.com/)](https://www.antoinefaureto.com/)

Slam, spoken word, battle

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse



