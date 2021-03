Toulouse Espace Roguet Haute-Garonne, Toulouse [Espace Roguet] Mieux Vaut En Rire – Compagnie Le Thyase Espace Roguet Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

_**En raison des conditions sanitaire, la séance tout public prévue à l’Espace Roguet est annulée. Le spectacle sera retransmis en ligne le jeudi 1er avril à 20h30.**_ _**La compagnie est accompagnée dans le cadre d’un partenariat avec le festival Le Printemps du Rire.**_ _**À partir de 10 ans**_

_**Durée : 1h45**_ **Résidence de création du 29 mars au 2 avril 2021**

Zou, pédagogue nomade, enseigne à loisir des sujets que l’on n’apprend pas à l’école et pourtant essentiels au vivre-ensemble. Son naturel désarme sa classe improvisée, ses exemples touchent les cœurs ensommeillés. Elle explique, décortique, analyse et en profite pour taper des coups de gueule, prendre à parti, rebondir, resserrer les rangs, faire des sondages, montrer et démontrer nos évidences conditionnées.

Zou est de ces choses que l’on ne peut pas taire. Elle est comme ce sentiment dont on ne peut pas se passer. Tant pis pour la casse, il est des rencontres qui doivent se faire. Avec **Maëlle Mays**

[[http://lethyase.fr/](http://lethyase.fr/)](http://lethyase.fr/) Soutien : Espace Roguet – Conseil départemental de la Haute-Garonne, Festival le Printemps du Rire Retrouvez la programmation de la saison 2020-2021 : [[https://cultures.haute-garonne.fr/](https://cultures.haute-garonne.fr/)](https://cultures.haute-garonne.fr/) Espace Roguet 9 rue de Gascogne

05 34 45 58 30 / 05 62 86 01 67 (Les jours de spectacle)

Gratuit, en ligne

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse

