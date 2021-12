[ESPACE ROGUET] Les Reines de Normand Chaurette proposées par les élèves du département théâtre du CRR de Toulouse Espace Roguet, 13 mai 2022, Toulouse.

Espace Roguet, le vendredi 13 mai 2022 à 20:30

**Résidence de création du 9 au 13 mai** **Spectacle à 20h30** **Théâtre** **Durée : 1h** **Tout public** ### _Les Reines_ Le jeudi 20 Janvier 1483, une tempête de neige fait rage et engloutit Londres. Le roi Edouard meurt peu à peu, six femmes s’affolent dans le palais. Ce sont Les Reines qui cohabitent dans ce palais en 1483. Elisabeth voit sa couronne lui tomber de la tête puisque son mari meurt. La duchesse d’York a 99 ans et n’a jamais goûté au règne. Marguerite d’Anjou ne parvient pas à quitter Londres malgré ses adieux répétés, trop tentée par la couronne. Les inquiétantes sœurs Warwick ont une ambition dévorante. Reste Anne Dexter, muette et manchote, étouffée par sa mère la duchesse. Au milieu du venin craché par toutes les autres, l’amour débordant d’Anne Dexter montre l’absurdité des luttes de pouvoir. Malgré l’imaginaire shakespearien de Chaurette, il y a de notre siècle chez ces reines… ### Normand Chaurette Dramaturge, romancier et nouvelliste québécois né en 1954 à Montréal, Il étudie les lettres et les arts, et remporte plusieurs concours d’écriture dans sa jeunesse. Les années 1990 sont une décennie faste pour Chaurette. Il rédige 7 pièces dont Le Passage de l’Indiana, Les reines, Je vous écris du Caire, Stabat Mater I et II, œuvres majeures de son répertoire. Au cours de sa vie, il ne se cantonne pas à l’écriture : il enseigne le français dans un centre d’accueil pour réfugiés, il rédige des critiques, préfaces et nouvelles travaille comme éditeur chez Léméac, puis comme traducteur, essayiste (un ouvrage sur Shakespeare), et même scénariste. Interprètes : Louise Duermael-Garnier, Kenza El Bakkali, Lilas Pigois, Iris Rakotonandrasana, Vanille Romanetti, Laure Rossi Crédit Photo : DR **INFORMATIONS PRATIQUES – SAISON CULTURELLE** ESPACE ROGUET Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) / [cultures.haute-garonne.fr](https://cultures.haute-garonne.fr/) 05 34 45 58 30 – Les jours de spectacle au 05 62 86 01 67 SPECTACLES Les spectacles sont gratuits sans réservation dans la limite des places disponibles. Les conditions d’accueil et la jauge seront adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Entrée gratuite sans réservation dans la limite des places disponibles, en fonction du protocole sanitaire en vigueur.

Théâtre

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne



2022-05-13T20:30:00 2022-05-13T21:30:00