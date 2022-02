[ESPACE ROGUET] Le Fruit de la Connaissance – Groupe Wanda Espace Roguet, 13 mars 2022, Toulouse.

Espace Roguet, le dimanche 13 mars à 16:00

**Spectacle à 16h** **Théâtre** _**À partir de 13 ans / Tout public**_ _**Durée : 1h**_ _**Spectacle suivi d’un bord de scène**_ Parler du sexe féminin, avec humour, liberté et précision, voilà l’objectif du [Groupe Wanda](https://www.facebook.com/Groupe-Wanda-418946568903193/). Adaptant sur un plateau de théâtre l’excellente BD de Liv Strömquist _ »L’Origine du monde_ » publiée aux éditions Rackham, le Groupe Wanda s’empare du souffle impertinent de l’autrice pour aborder avec humour l’histoire des violences, symboliques mais aussi physiques, faites aux femmes. Le sexe féminin ne fut pas seulement ce fameux « obscur objet du désir », il a également suscité l’intérêt « un peu trop vif » de certaines figures notoires de la gent masculine, dont les théories et les diagnostics ont eu des conséquences dévastatrices sur la sexualité des femmes et leur façon d’être au monde, aujourd’hui encore. Vous en doutez ? Le groupe Wanda vous invite au cœur du débat ! Jeu, adaptation et mise en scène : Laurène Brun, Jeanne Piponnier, Jeanne Vimal Scénographie : Tom Bruyas, Fanny Prudhomme Lumières et régie générale : Benoit Bregeault, Tom Bruyas Regard extérieur : Nathalie Pagnac Photographes : Mathieu Santa-Cruz, Alain de Saint-Jores, Mélissa Waucquier Illustrations : Camille Durand-Vimal Teaser du spectacle : Mathieu Santa Cruz Administration : Malika Louadoudi Diffusion : Marine Séjourné Crédit photo: Alain de Saint Jaures et Mélissa Waucquier [[https://vimeo.com/429712073](https://vimeo.com/429712073)](https://vimeo.com/429712073) Avec le soutien de la métropole de Toulouse, de la ville de Billom (63) et de la ville de Riom (63). Production : Groupe Wanda **INFORMATIONS PRATIQUES – SAISON CULTURELLE** ESPACE ROGUET Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) / [cultures.haute-garonne.fr](https://cultures.haute-garonne.fr) 05 34 45 58 30 – Les jours de spectacle au 05 62 86 01 67 SPECTACLES Les spectacles sont gratuits dans la limite des places disponibles. Les conditions d’accueil et la jauge seront adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Nous vous invitons à vous renseigner avant votre venue sur les conditions d’accès sur le site [[https://cultures.haute-garonne.fr](https://cultures.haute-garonne.fr)](https://cultures.haute-garonne.fr) ou par téléphone au 05 34 45 58 30.

Entrée gratuite sans inscription dans la limite des places disponibles, en fonction du protocole sanitaire en vigueur.

Théâtre

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne



2022-03-13T16:00:00 2022-03-13T17:00:00