[ESPACE ROGUET] Lancement de la saison 2021-2022 Espace Roguet, 18 septembre 2021, Toulouse.

[ESPACE ROGUET] Lancement de la saison 2021-2022

Espace Roguet, le samedi 18 septembre à 19:30

### **_Un lancement de saison placé sous le signe des Journées Européennes du patrimoine !_** _Roguet, un espace de culture et de spectacles, une unité d’habitation, un lieu d’éducation populaire situé au cœur du quartier Saint-Cyprien !_ _La Direction des Arts Vivants et Visuels du Conseil départemental porte la programmation culturelle de l’Espace Roguet et_ **_lance la 9ème saison le samedi 18 septembre à 19h30 à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine en proposant une programmation décalée._** ### **Programme du week-end de lancement** _**Samedi 18 septembre**_ *** 16h :** [**Promenade insolite – Street Art !**](https://openagenda.com/espace-roguet/events/espace-roguet-promenade-insolite-street-art–6387452?lang=fr&admin_nav%5Btitle%5D=&admin_nav%5Bplacename%5D=&admin_nav%5BlocationUid%5D=&admin_nav%5Bcity%5D=&admin_nav%5Bregion%5D=&admin_nav%5Bdepartment%5D=&admin_nav%5Bcountry%5D=&admin_nav%5Bstate%5D=all&admin_nav%5Bcontributor%5D=&admin_nav%5BcontributorUid%5D=&admin_nav%5BcontributorId%5D=&admin_nav%5Bpage%5D=1&admin_nav%5Bindex%5D=1&admin_nav%5Buid%5D=64825232) *** 18h :** [**Visite guidée urbotanique**](http://figure-libre.blogspot.com/p/visite-guidee-urbotanique.html) **!** [**Cie Figure Libre**](https://www.facebook.com/ciefigure.libre) *** 19h30 Lancement de la Saison culturelle 2021-2022** _**Dimanche 19 septembre**_ *** 10h :** [**Cité Roguet, La modernité mise en jeu**](https://openagenda.com/espace-roguet/events/espace-roguet-cite-roguet-la-modernite-mise-en-jeu-visite) *** 16h :** [**Promenade insolite – Street Art !**](https://openagenda.com/espace-roguet/events/espace-roguet-promenade-insolite-street-art–6387452?lang=fr&admin_nav%5Btitle%5D=&admin_nav%5Bplacename%5D=&admin_nav%5BlocationUid%5D=&admin_nav%5Bcity%5D=&admin_nav%5Bregion%5D=&admin_nav%5Bdepartment%5D=&admin_nav%5Bcountry%5D=&admin_nav%5Bstate%5D=all&admin_nav%5Bcontributor%5D=&admin_nav%5BcontributorUid%5D=&admin_nav%5BcontributorId%5D=&admin_nav%5Bpage%5D=1&admin_nav%5Bindex%5D=1&admin_nav%5Buid%5D=64825232) **INFORMATIONS PRATIQUES – SAISON CULTURELLE** ESPACE ROGUET Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) / cultures.haute-garonne.fr 05 34 45 58 30 – Les jours de spectacle au 05 62 86 01 67 SPECTACLES Entrée gratuite dans la limite des places disponibles, en fonction du protocole sanitaire en vigueur. Réservation pour le lancement de saison : [cd31.net/roguet](https://www.haute-garonne.fr/invitation/57/index.html) Réservation pour les visites : 05 34 45 58 30 / [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) Port du masque obligatoire. Les conditions d’accueil et la jauge seront adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Nous vous invitons à vous renseigner avant votre venue sur les conditions d’accès sur le site [[https://cultures.haute-garonne.fr](https://cultures.haute-garonne.fr)](https://cultures.haute-garonne.fr) ou par téléphone au 05 34 45 58 30 MÉDIATIONS Les ateliers, séances scolaires, conférences sont gratuites mais soumis à réservation auprès de la Direction des Arts Vivants et Visuels, renseignement sur cultures.haute-garonne.fr ou au 05 34 45 58 30.

Entrée gratuite SUR RÉSERVATION dans la limite des places disponibles, en fonction du protocole sanitaire en vigueur.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne



2021-09-18T19:30:00 2021-09-18T20:30:00