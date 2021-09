Toulouse Espace Roguet Haute-Garonne, Toulouse [ESPACE ROGUET] Initi’Active Jeunesses : on se bouge en Haute-Garonne Espace Roguet Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

**_À partir de 10 ans._** Innovation technique, culture, solidarité, quels sont [les nouveaux projets](https://www.go31.fr/initiactiv-jeunesses-projets) créés cette année par les jeunes haut-garonnais·es ? Quelles sont les tendances ? Pourquoi s’engager quand on pourrait rester tranquillement posé sur insta ou Crunchyroll ? Les jeunes porteurs et porteuses de projet vous feront découvrir ou tester leurs créations soutenues par la bourse Initi’Active Jeunesses du Conseil départemental. Un événement festif en musique ! Dédiée aux projets portés par les jeunes de 11 à 29 ans, la bourse Initi’Active Jeunesses est un dispositif original créé en 2020 par le Conseil départemental de la Haute-Garonne et ses partenaires jeunesses. Accessible sur tout le territoire haut-garonnais, la bourse apporte un accompagnement ainsi qu’une aide matérielle et financière à des projets qui ont une utilité sociale. Le 2 octobre, les lauréat·es viennent montrer et faire tester leurs projets ! [[https://www.youtube.com/watch?v=0uEaI4OPvzM](https://www.youtube.com/watch?v=0uEaI4OPvzM)](https://www.youtube.com/watch?v=0uEaI4OPvzM) **INFORMATIONS PRATIQUES – SAISON CULTURELLE** ESPACE ROGUET Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) / cultures.haute-garonne.fr 05 34 45 58 30 – Les jours de spectacle au 05 62 86 01 67 SPECTACLES Les spectacles sont gratuits dans la limite des places disponibles. Les conditions d’accueil et la jauge seront adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Nous vous invitons à vous renseigner avant votre venue sur les conditions d’accès sur le site [[https://cultures.haute-garonne.fr](https://cultures.haute-garonne.fr)](https://cultures.haute-garonne.fr) ou par téléphone au 05 34 45 58 30. MÉDIATIONS Les ateliers, séances scolaires, conférences sont gratuites mais soumis à réservation auprès de la Direction des Arts Vivants et Visuels, renseignement sur cultures.haute-garonne.fr ou au 05 34 45 58 30.

