**Résidence de création du 7 au 12 février** **Spectacle à 20h30** **Théâtre** _**À partir de 13 ans / Tout public**_ _**Durée : 1h30**_ La jeunesse, ça existe ? Ça finit quand ? N’est-ce pas un mythe que l’on reconstruit après coup ? Quels sont les points communs à chaque génération ? Qu’est-ce qui fait la spécificité de la jeunesse 2020 : génération de la catastrophe écologique ? De la créativité numérique ? Génération empêchée, confinée dans sa chambre et enfermée dans le virtuel ? _Il faut bien que jeunesse_ raconte l’histoire d’un groupe de jeunes habitant chacun leur chambre comme autant de planètes. Sur le plateau : les chambres de cette jeunesse, chambres exemplaires, dans lesquelles nous les regardons vivre ensemble et séparés, ultra connectés et isolés. Ces vies entre présence et absence, cette jeunesse qui vit sous nos yeux, c’est une astrophysicienne, Stella, qui nous permet d’en être les témoins, c’est elle qui les observe et relie leurs trajectoires à celles des étoiles dont elle s’occupe habituellement. Étape de Fabrique Metteuses en scène : Sarah Freynet assistée de Mélanie Vayssettes Interprètes : Karine Monneau, Maëva Meunier, Guillaume Langou, Eliot Saour, Simon Le Floc’h Crédit Photo : [En compagnie des Barbares](https://www.encompagniedesbarbares.fr) Soutien : Conseil départemental de la Haute-Garonne, Mairie de Gaillac, Cave Poésie, Théâtre des 2 Points, MJC Rodez, Compagnie 111 **ACTION CULTURELLE JEUNESSE & TERRITOIRE :** [**Regards Caméra**](https://openagenda.com/espace-roguet/events/espace-roguet-action-culturelle-jeunesse-and-territoire-regard-camera?lang=fr&admin_nav%5Btitle%5D=&admin_nav%5Bplacename%5D=&admin_nav%5BlocationUid%5D=&admin_nav%5Bcity%5D=&admin_nav%5Bregion%5D=&admin_nav%5Bdepartment%5D=&admin_nav%5Bcountry%5D=&admin_nav%5Bstate%5D=all&admin_nav%5Bcontributor%5D=&admin_nav%5BcontributorUid%5D=&admin_nav%5BcontributorId%5D=&admin_nav%5Bpage%5D=1&admin_nav%5Bindex%5D=33&admin_nav%5Buid%5D=43708563) Regards Caméra est un projet de médiation qui s’inscrit dans le cadre du projet culturel mené au sein de la Direction des Arts Vivants et Visuels réunissant deux axes : La Jeunesse et Les Territoires. Cette action de médiation est proposée par En Cie des Barbares dans le cadre d’une demande d’accompagnement au sein de l’Espace Roguet pour la création d’un spectacle _Il faut que jeunesse._ **Public** : Jeunes de 17 à 25 ans, deux groupes constitués d’un à Cintegabelle et un second à Toulouse **Programme** : rencontre, atelier théâtre, exposition, portrait photo • Donner la parole à la jeunesse de la Haute-Garonne par le biais de la photo et des mots • Favoriser la rencontre de jeunesses issues de milieux sociaux et territoriaux différents dont les opportunités de croisements et d’échanges sont rares dans la vie active • Croiser les regards et les témoignages des jeunesses • Accompagner à la pratique artistique les deux groupes de jeunes autour et grâce au processus de création **INFORMATIONS PRATIQUES – SAISON CULTURELLE** ESPACE ROGUET Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) / [cultures.haute-garonne.fr](https://cultures.haute-garonne.fr/) 05 34 45 58 30 – Les jours de spectacle au 05 62 86 01 67 SPECTACLES Les spectacles sont gratuits sans réservation dans la limite des places disponibles. Les conditions d’accueil et la jauge seront adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. .

Entrée gratuite sans réservation dans la limite des places disponibles, en fonction du protocole sanitaire en vigueur.

Théâtre

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T20:30:00 2022-02-12T22:00:00